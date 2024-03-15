Эксперт допустил потерю Украиной еще больше танков Abrams из-за действий России

По словам обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, модернизация американским танкам не поможет

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Действия российской бронетехники и артиллерии приведут к утрате Украиной очередных американских танков M1 Abrams, которым вряд ли поможет модернизация. Такое мнение выразил в статье, опубликованной в среду в журнале Forbes, обозреватель Дэвид Экс.

"Она [модернизация] не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы <...>. Потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков", - написал эксперт. "Пора привыкать к уничтоженным и брошенным на Украине Abrams", - заключил он.

Независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine ранее опубликовало статью, в которой предупреждало об уязвимости американских танков перед российским оружием. Журналисты напоминали, что опасения относительно живучести Abrams, поставляемых Украине, возникли после уничтожения западных танков других типов, находящихся на вооружении у украинских войск. Факт их вывода из строя был подтвержден видеозаписями с беспилотников.