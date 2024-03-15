Премьер Латвии заявила, что странам НАТО нужен совет военных по отправке ВС на Украину

Это необходимо в том числе из-за особенностей внутренних процедур альянса, отметила Эвика Силиня

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что политикам стран НАТО придется проконсультироваться с военными, прежде чем принимать какие-либо решения о потенциальном присутствии сил альянса на Украине. Это связано в том числе с особенностями внутренних процедур НАТО, заявила она на мероприятии Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией) в Вашингтоне.

"В НАТО существуют процедуры, которые в первую очередь связаны не с политиками, а с военными. Я считаю, нам также необходима аналитика военных, действительно ли поможет Украине [отправка сил НАТО] в ее конкретной ситуации", - так Силиня ответила на вопрос модератора, считает ли она хорошей идеей отправку военных стран НАТО на Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова французского президента говорят о том, что страны Запада начали делить Украину.