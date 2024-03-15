СМИ: конфликт на Украине спровоцировал массовые увольнения из финской армии

По данным на конец февраля 2024 года, 1 697 человек подали заявление на увольнение из резерва, пишет газета Maaseudun Tulevaisuus

ХЕЛЬСИНКИ, 13 марта. /ТАСС/. В Финляндии, где одно из самых больших в мире число резервистов на душу населения - около 870 тыс. человек, увеличилось число тех, кто решил выйти из их числа после слов министра обороны страны Антти Хяккянена о возможном законодательном запрете выхода из резерва и начала СВО на Украине. Об этом 9 марта сообщила газета Maaseudun Tulevaisuus.

В феврале заявок поступило больше, чем за многие годы вместе взятые, указывает издание. Причины выхода из резерва не фиксируются, поскольку заявление не требует обоснования

"Уход из резерва, то есть стремление к дальнейшему обучению, не раз попадал в новости, сначала после вторжения России на Украину два года назад, а недавно министр обороны Антти Хяккянен неожиданно поднял вопрос о запрете выхода людей из резерва. Оба фактора вызвали определенный всплеск увольнений из резерва", - пишет издание.

В 2022 году из резерва уволились рекордные 3,8 тыс. человек, а в 2023 году - около 1 650, что стало вторым рекордным показателем в истории. К концу февраля 2024 года, после угроз министра Хяккянена, получено уже 1 697 заявлений, сообщает газета.

Хяккянен, который находится на посту главы Минобороны с конца июня 2023 года, в конце января 2024 года в одном из интервью заявил, что намерен искать правовые средства для предотвращения выхода людей из числа резервистов. После его слов, некоторые финны, находящиеся в запасе, решили выйти из резерва в знак протеста. Позднее Хяккянен признал, что выбрал во время интервью не самые удачные слова.