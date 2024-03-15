Сенатор предложил оценить состояние ВПК США в свете отправки оружия Украине

В заявлении Джеймса Дэвида Вэнса сказано, что запасы на американских военных складах находятся "на опасно низком" уровне

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо) представил в среду законопроект о проведении оценки состояния национального военно-промышленного комплекса в свете сокращения в стране запасов оружия из-за его отправки на Украину.

Как говорится в заявлении законодателя, запасы на американских военных складах находятся "на опасно низком" уровне. "[Президент США] Джо Байден в последние два года отправлял Украине больше вооружений, чем мы можем произвести, это ставит под угрозу нашу национальную безопасность", - отметил Вэнс. "Мы совершенно не готовы к любому крупному конфликту. Этот законопроект привлечет экспертов в отрасли к тому, чтобы выявить недостатки нашей военно-промышленной базы и наметить необходимые реформы в сфере регулирования, чтобы восстановить производство оборонной продукции", - подчеркнул он.

В число авторов законопроекта также входят сенаторы-республиканцы Марко Рубио (от штата Флорида) и Эрик Шмитт (от Миссури). Они предложили сформировать экспертную комиссию, которая должна будет проанализировать состояние ВПК США, в том числе оценить "производственные потребности для ведения крупной войны на нескольких театрах военных действий". Предполагается, что эксперты в своих оценках "отразят уроки, извлеченные" из проводимой Россией специальной военной операции на Украине.

Вэнс признал, что США сталкиваются с нехваткой мощностей по производству артиллерийских снарядов, а также зенитных ракетных комплексов Patriot. Он заострил внимание на том, что "россиянам удается производить ключевые боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды, более высокими темпами, чем США".