Войти
Lenta.ru

Полковник рассказал о способах защиты от роя дронов

148
0
0
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости.

Полковник Кошкин: с роем дронов способны бороться РЭБ и ПВО

У России есть способы защиты объектов на своей территории от роя беспилотников, уверен военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о методах борьбы с такими атаками.

«Есть способы защитить российскую территорию от роев дронов. Я думаю, эти способы будут использованы, если такая провокация состоится. Будут задействованы все средства — радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и всевозможные ружья, средства противовоздушной обороны (ПВО). Это не значит, что Вооруженные силы не допускают, что будет и такого рода провокация. Они просчитывают все, что сегодня возможно воспринять с той стороны, эта угроза тоже просчитывается», — сказал он.

Специалист отметил, что разом большое количество беспилотников обезвреживать сложнее, чем одиночные аппараты.

«Когда цели летят роем, нужно готовить информацию по каждой цели. Характерная черта этого конфликта и есть использование пакетов. Например, пакета снарядов — 10-12 снарядов HIMARS, чтобы 1-2 достигли цели. Точно так же с дронами: большое их количество должно привести к проникновению одного-двух в цель. Это и есть задумка роя, чтобы достигнуть цели», — отметил военный эксперт.

Как предположил военный обозреватель Михаил Ходаренок, Вооруженные силы Украины попытаются атаковать российские регионы роем из тысячи дронов в дни проведения президентских выборов. По его мнению, в первую очередь они будут атаковать российские объекты топливно-энергетического комплекса. Также аналитик считает, что усиление атак в последние дни связано с тем, чтобы попытаться помешать процедуре голосования на грядущих выборах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.04.2019
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
20.02.2019
Призыв для агрессии
16.08.2017
Миражи самостоятельности
20.06.2016
Реактивный "Полонез" Лукашенко
13.06.2013
Китай готов к большой войне
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
04.07.2011
Все больше армий мира становятся владельцами крупнокалиберных РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:05
  • 1
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км