В Петербурге разработали водометный движитель для судов с водоизмещением до 21 тонн

Новый водометный движитель для пропульсивной силовой установки судов водоизмещением от 8 до 21 тонн разработал военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). Прежде такие движители холдинг для своих катеров приобретал в Финляндии.

Работу над конструкторской документацией завершили в феврале 2024 года, КМЗ перешел к подготовке технологической документации и изготовлению опытного образца.

Движитель KMZJET-340 — это собственная разработка завода, полных аналогов ему нет. Работа над конструкторской документацией заняла шесть месяцев, сообщил Mashnews ведущий инженер-конструктор КМЗ Артём Куликов.

«Ранее были запущены в серийное производство водометные движители KMZJET-180 и KMZJET-295, сейчас разработан и готовится к серийному производству движитель KMZJET-340. Все движители имеют большие сходства между собой, отличаются в основном геометрией насосной части и диаметром импеллера», - объяснил Артём Куликов.

Водометный движитель KMZJET-180 используется для выпускаемых заводом небольших катеров длиной 5-8 метров. Это, например, спасательные суда для МЧС. А движитель KMZJET-295 устанавливают на катерах проектов «Афалина» и «Касатка», их закупают Росгвардия и силовые ведомства. «Афалины» используются для охраны Крымского моста.

После ухода с рынка финских производителей КМЗ стал покупать движители на одном из отечественных предприятий, но затем на предприятии решили развивать собственную линейку агрегатов.

Водометный движитель KMZJET-340 предназначен для судов большего размера, в линейке КМЗ это пожарные катера. Первый пожарно-спасательный катер с водометным движителем KMZJET-340 появится уже в 2024году. Однако модель универсальна и может использоваться на других судах.

Все движители производства КМЗ имеют динамическую самоотчистную заборную решетку и удобный люк для инспекции импеллера и удобной очистки от загрязнений.

Как сообщил Mashnews заместитель директора по производству КМЗ Андрей Храмов, после подготовки технологической документации, производство приступит к изготовлению первого опытного образца и испытаниям.

«Производство полностью готово в максимально короткие сроки изготовить первые образцы. А далее планируется поставить на серийное производство. Для холдинга данное направление очень интересно, и мы собираемся после изготовления опытного образца представить новый движитель на выставках и профильных форумах», - отметил Андрей Храмов.

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