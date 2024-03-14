Войти
ЦАГИ

В ЦАГИ проведены испытания аварийной турбонасосной установки для МС-21

131
0
0
Испытания аварийной турбонасосной установки для МС-21
Испытания аварийной турбонасосной установки для МС-21.
Источник изображения: ЦАГИ

Безопасность полетов — один из приоритетных вопросов при создании новой авиатехники, призванной обеспечить связанность территорий нашей страны. Именно поэтому российские разработчики стремятся оснастить воздушные суда надежными отечественными авиационными агрегатами и системами.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») завершились испытания аварийной турбонасосной установки (ТНУ) для среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21, разработанной специалистами конструкторского отдела АО «ОКБ «Кристалл» в рамках программы импортозамещения бортовых систем МС-21.

Турбонасосная установка, включающая в себя привод системы уборки/выпуска, трехфазный генератор переменного тока, гидравлический насос и ротор с двухлопастной турбиной переменного шага, предназначена для аварийного энергоснабжения авиалайнера электрической и гидравлической мощностью.

Для обеспечения проведения исследований специалистами испытательного центра АО «ОКБ «Кристалл» было спроектировано необходимое испытательное оборудование и технологическая оснастка, установленная в рабочей части аэродинамической трубы.

Эксперименты предусматривали подтверждение работоспособности ТНУ во всем эксплуатационном диапазоне скоростей и высот полета самолета. Изучались вопросы времени и безопасности ее выпуска, а также возможности реализации максимальной электрической и гидравлической мощности при всех эксплуатационных скоростях, включая минимальные полетные.

Для выполнения условий высотности использовались возможности накачки и вакуумирования контура аэродинамической трубы. Таким образом имитировалась высота полета от 0 до 12 км.

В результате испытаний специалисты АО «ОКБ «Кристалл» совместно с учеными института подтвердили конструктивные и технологические решения, заложенные на этапах проектирования и изготовления ТНУ, а также реализацию ее проектных параметров. Кроме того, практический опыт, полученный в ходе проведения эксперимента, будет учтен при создании такого типа установок для гражданских самолетов, разрабатываемых в Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат ЦАГИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦАГИ
Проекты
МС-21
Похожие новости
11.07.2008
ФГУП "ММПП "Салют", ГП "Ивченко-Прогресс" и ОАО "Мотор Сич" подают конкурсную документацию по двигателю для самолета МС-21
21.03.2008
МС-21: "сухой" остаток. Олег Демченко определил приоритетный проект НПК "Иркут"
28.08.2007
Чудеса на виражах. Cалон в Жуковском в высоких технологиях
24.08.2007
Жуковском равнодушных нет
22.08.2007
МАКСимальный эффект. "Известия" составили рейтинг самых интересных событий авиасалона в Жуковском
22.08.2007
Гонки по кривой. Российскому авиапрому нужно не играть в догонялки, а стремиться обойти Запад на вираже
05.02.2007
"СУПЕРДЖЕТ"-1 00 УЧИТСЯ ЛЕТАТЬ.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:05
  • 1
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км