Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом.

Как известно, в условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки вопросы обеспечения национальной безопасности для небольших государств становятся не просто актуальными – они приобретают жизненно важное значение. В этом смысле в Республике Беларусь, находящейся, кроме того, под прессингом санкций стран коллективного Запада, особое внимание уделяется обеспечению экономической безопасности.

«Не кладите все яйца в одну корзину» – гласит английская пословица, появившаяся, как утверждают историки, в начале XVIII века. Но гораздо раньше этим правилом научились пользоваться все финансисты. Выражаясь их языком, таким образом, они диверсифицируют риски, то есть используют разные источники дохода, хранят деньги в разных банках и в разных валютах. Таких же подходов придерживаются и в Минске.

Ещё в начале 2000-х годов президент Беларуси Александр Лукашенко указывал на необходимость развивать крепкие отношения не только с ближайшими соседями, но и создавать так называемую «дугу сотрудничества» с другими сильными и развитыми государствами. В этих целях в 2016 году были внесены изменения в директиву об укреплении экономической безопасности государства. Одним из пунктов стала планомерная диверсификация экспорта, то есть распределение поставок между тремя рынками: Евразийского экономического союза, Европейского союза и стран так называемой «дальней дуги» – Азии, Африки и Южной Америки.

Как показали события последних лет, решение оказалось правильным. Именно оно в совокупности с помощью стратегического союзника – России – позволило Беларуси выстоять под грузом обрушившихся западных санкций. И не только выстоять, но и продолжить развивать свою экономику. Конечно, быстро переориентировать огромный поток экспорта после «закрытия» ЕС оказалось непросто. Но ведь Беларуси и не пришлось «открывать» новые рынки – основа была создана заранее, причём на очень приличном уровне.

Например, товарооборот между Беларусью и Ираном, с которым Минск уже 30 лет поддерживает дипломатические отношения, в 2020 году составлял менее 25 млн долларов, в 2021 году он увеличился на треть и достиг показателя в 33 млн долларов, а по итогам 2022 года он уже превысил 100 млн, показав трехкратный рост. Это и есть диверсификация – если закрывается один рынок, то экспорт разворачивается в другую сторону, то есть, схема работает. Есть ещё один конкретный пример – Бразилия, с которой два года назад товарооборот у Беларуси уже достигал 800 млн. долларов. Сейчас, правда, эти цифры несколько снизились – из-за «грязных» приёмов недобросовестной конкуренции со стороны Канады и США, которые они называют «санкциями». После их введения доля поставок удобрений от производителей из Канады и США на бразильском рынке выросла ровно на тот объем, который не удалось достичь белорусскому поставщику. Здесь никаких совпадений быть не может. Тем не менее, товарооборот с Бразилией на сегодняшний день составляет сотни миллионов долларов, что в десятки раз превышает объем торговли Беларуси с целым рядом других стран.

Кроме Бразилии, в Латинской и Южной Америке Беларусь развивает сотрудничество с Кубой и Венесуэлой. Также предпринимаются попытки сближения и с другими странами этого региона. Например, 4 марта в формате видеоконференции был проведен круглый стол «Демократические особенности Всебелорусского народного собрания: исторические перспективы. Комментарии из Латинской Америки». В нём приняли участие представители высших учебных заведений Колумбии, средств массовой информации и дипломатического корпуса. Как заявил по его итогам депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, для Латинской Америки интересен опыт Беларуси. «Если мы говорим о Латинской Америке в целом, как о цивилизационном регионе, то для него как раз характерны определенные вещи, где они и мы типологически совпадаем», – отметил парламентарий. «Тем более что по ряду парадигм развития, в том числе и социальной перспективе, латиноамериканцы выразительно себя противопоставляют тем же Соединенным Штатам Америки с их апологией индивидуализма. Для Латинской Америки более характерен солидаризм, апелляция к коллективному началу и к таким базовым ценностям, как социальная справедливость», – добавил депутат.

Оценивая реальное положение дел, следует признать, что Беларуси пока не удалось полноценно компенсировать потери от закрытия западных рынков. На сегодняшний день в дружественные страны переориентировано немногим более 80% объёмов торговли. Но в Минске и не рассчитывали на лёгкое решение сложнейшей задачи.

В своё время посол Беларуси в ЮАР Александр Сидорук высказывал своё видение ситуации на африканском рынке. «Сейчас на Африканском континенте идёт достаточно серьезная борьба между основными мировыми игроками. Здесь присутствуют все. Заходит сюда с серьёзными инвестициями Китай, не теряют свое влияние Соединенные Штаты. Европейский союз очень активен и в экономической части, и в гуманитарной области. Россия возобновила своё возвращение на африканский рынок. Но я уверен на 100%, что у нас свои ниши здесь есть – при активности наших экспортеров», – сделал краткий анализ белорусский дипломат.

Сегодня даже западные экономические и финансовые эксперты вынуждены признать, что Беларусь довольно-таки успешно развивает отношения с государствами самих дальних регионов и континентов. Как одно из подтверждений данного факта можно рассматривать официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Индию в период с 12 по 13 марта. По сообщению пресс-службы белорусского МИДа, программой работы были запланированы переговоры с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром, руководителями ряда других министерств и государственных учреждений, представителями деловых кругов Индии. Ранее, в конце января текущего года, глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Индия поддержит официальный Минск в вопросе вступления в БРИКС.

Иными словами, белорусская сторона готова искать новые точки роста в отношениях со всеми дружественными странами, выстраивая взаимовыгодное сотрудничество на основе доверия и взаимоуважения, чтобы вывести уровень партнерства на новый качественный уровень, вплоть до стратегического. Хотя, конечно же, в Минске прекрасно понимают, что основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет оставаться Россия.

Владимир Вуячич