Таким будет совершенно новый КамАЗ К6. Первое изображение будущего флагманского грузовика

Он выглядит очень футуристично

Издание «Авторевю» опубликовало первое изображение будущего магистрального тягача КамАЗ шестого поколения — КамАЗ К6. Рендер официальный, и он демонстрирует футуристический грузовик с узкой головной оптикой, необычной решеткой радиатора, камерами вместо зеркал заднего вида. Ключевой элемент — большой фирменный подсвеченный логотип.

Технических подробностей нет, так как машины появится лишь к концу десятилетия. Но ранее КамАЗ говорил о том, что перевозчикам будут предложены различные варианты машины — с традиционным дизельным мотором, электрической и водородной силовыми установками.