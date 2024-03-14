В Швейцарии заявили об отправке на Украину средства для разминирования

В правительстве страны пояснили, что "материалы на общую сумму более $1 млн" поступают со складов Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта, а также из Бельгии

ЖЕНЕВА, 13 марта. /ТАСС/. Швейцария отправила на Украину средства для разминирования и тушения пожаров, в Киев прибыл первый из трех грузовиков с этими материалами. Об этом сообщил швейцарский Федеральный совет (правительство).

"Запланированная поставка состоит из средств для гуманитарного разминирования и тушения пожаров, запасных частей для пожарных машин, а также предметов медицинского назначения", - говорится в сообщении. В Берне пояснили, что "материалы на общую сумму около 900 тыс. франков (более $1 млн)" поступают со складов Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта, а также из Бельгии. Они включают в себя, в частности, запасные части для грузовых автомобилей, противопожарное оборудование, пену для тушения пожаров, защитную одежду, медицинские перчатки и наборы для вакцинации. Поставки финансирует Федеральный департамент иностранных дел.

В сентябре 2023 года правительство одобрило выделение Украине 100 млн франков (около 114 млн долларов) "для проведения разминирования гражданских и сельскохозяйственных территорий и обеспечения восстановления страны". В 2023 году Швейцария передала Украине пожарные машины и машины скорой помощи.

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Не входящая ЕС Швейцарская Конфедерация поддерживает тем не менее санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.