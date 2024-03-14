Эксперт перечислил преимущества системы обнаружения беспилотников «Дружинник»

Эксперт Федутинов: система «Дружинник» выявляет дроны противника по радиоизлучению

Портативная система обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Дружинник» позволяет выявлять дроны по радиоизлучению их систем связи с оператором. Об этом «Известиям» 13 марта рассказал главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов.

Ранее в этот день госкорпорация «Росатом» впервые представила систему «Дружинник» на выставке «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве.

«Система «Дружинник» позволяет выявлять беспилотные летательные аппараты по радиоизлучению их систем связи с оператором. Она может использоваться как в составе мобильных расчетов поиска БПЛА, так и в составе стационарных комплексов защиты взводных опорных пунктов, промышленных объектов. Портативная система массой порядка 1,8 кг может выйти на оперативный режим не более чем за две секунды. Мониторинг всего диапазона частот занимает не более 0,3 с. Продолжительность работы системы составляет не менее четырех часов за счет встроенного аккумулятора», — объяснил Федутинов.

Эксперт отметил, что системы такого рода востребованы в настоящее время в войсках в связи с наличием угроз, связанных с массовым применением противником дронов разведывательного и разведывательно-ударного назначения. Кроме того, перспективы развития этой системы связаны с расширением анализируемого спектра частот, а также с интеграцией в системы противодействия беспилотникам для того, чтобы использовать не только в качестве средства предупреждения об опасностях, но и как эффективное средство парирования угроз, указал специалист.

Ранее, 11 марта, в Минобороны РФ сообщили «Известиям», что завершаются работы по созданию корабельной версии ударного дрона-камикадзе, который можно будет запускать прямо с палубы. Российские военнослужащие с помощью него смогут поражать легкие катера и моторные лодки, которые используют диверсанты. Также дроны будут незаменимы для поддержки морских пехотинцев, действующих на побережье, отметили в ведомстве.