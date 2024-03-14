WSJ: США будут производить поставлявшиеся Украине ракеты в Австралии

По информации издания, решение открыть завод и начать производить ракеты в Австралии приняли из-за того, что американская оборонная промышленность не в состоянии удовлетворить спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов в связи с обострением военных конфликтов на Ближнем Востоке, на Украине и нарастанием противостояния в Азии

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. США планируют открыть первый за их пределами завод для производства управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) корпорации Lockheed, которые поставлялись Украине в ходе конфликта. Оно будет организовано на военной базе в Австралии, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и австралийских чиновников.

По информации издания, решение открыть завод и начать производить ракеты в Австралии США приняли из-за того, что американская оборонная промышленность не в состоянии удовлетворить спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов в связи с обострением военных конфликтов на Ближнем Востоке, на Украине и нарастанием противостояния в Азии.

"Учитывая темпы развития событий в Индо-Тихоокеанском регионе и развивающуюся конкуренцию с ближайшими противниками, высокоточные боеприпасы, такие как GMLRS и PrSM (тактические ракеты Precision Strike Missile - прим. ТАСС), приобретают все большее значение", - приводит WSJ слова представителя Пентагона Джеффа Юргенсена.

По данным издания, ракеты GMLRS частично будут собирать на заводе Lockheed Martin в США, а затем отправлять на досборку в Австралию. Испытания первой партии из порядка 10 ракет австралийского производства пройдут к концу 2025 года, а к 2030 году Австралия планирует создавать тысячи боеприпасов ежегодно, поясняют австралийские чиновники. Маршал австралийских ВВС Леон Филлипс, которому власти поручили наладить изготовление этих ракет, заявил WSJ, что стране требуется производить "не 300, а 3 000 GMLRS в год".

Издание отмечает, что серьезными препятствиями для реализации планов США и Австралии могут стать нехватка квалифицированных кадров, трудности в транспортировке и дефицит необходимых для производства компонентов.

16 января правительство Австралии подписало контракт с местным подразделением американской корпорации Lockheed Martin на производство ракет GMLRS на сумму $24,7 млн. Согласно Минобороны Австралии, этот "контракт станет важным шагом к началу крупномасштабного производства ракет внутри страны".