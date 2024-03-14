Дания увеличит свои военные расходы до уровня, превышающего требования НАТО

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Власти Дании намерены увеличить свои расходы на оборону до 2,4 процента от ВВП страны. Таким образом, расходы этой страны на военную отрасль станут выше уровня, рекомендуемого для членов НАТО.

По словам главы правительства королевства Метте Фредериксена, военные расходы Дании включают в себя выделение помощи Украине в текущем и следующем году. Кроме того, в целях укрепления своего военного потенциала Дания планирует увеличить свои расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о дефиците бюджета бундесвера на следующий год, уровень которого достигает почти шесть миллиардов евро. По словам Писториуса, из-за недостатка необходимых бюджетных средств Берлин рискует оказаться не в состоянии выполнить требование НАТО о минимальном двухпроцентном уровне трат на оборону.

Ранее сообщалось, что обозначенную для стран НАТО цель тратить на оборону не менее 2% от своего годового ВВП достигают лишь 11 членов альянса - США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три государства Прибалтики.

При этом больше всех стран-членов военного блока на оборону тратят Польша (3,9% от ВВП) и США (3,5% от ВВП). Однако, учитывая несопоставимость ВВП США и Польши, в количественном отношении американские военные расходы в двадцать пять раз превышают польские.

В пятерку стран НАТО с наибольшими в процентном отношении от своего ВВП тратами на оборону также входят небогатые прибалтийские государства - Эстония, Литва и Латвия.