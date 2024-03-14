В Евросоюзе зафиксировано рекордное сокращение объёмов промышленного производства

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Согласно данным статистической службы Европейского союза (Евростат), в Европе наблюдаются тревожные тенденции относительно объемов промышленного производства.

Если брать страны Евросоюза входящие в еврозону (20 из 27 стран ЕС, где официальная валюта евро), то здесь по итогам января в годовом выражении спад промышленного производства составил 6,7%. Это рекордное падение за все последние годы. При этом, если сравнивать январские показатели с аналогичными за декабрь 2023 года, то снижение в январе составило 3,2%.

Что касается всех 27 стран Европейского союза, то общий показатель здесь чуть меньше, но тоже внушительный – промышленное производство сократилось на 5,7% по итогам января 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 2,1% упали и объемы производства за январь относительно предыдущего месяца.

Наиболее проблемной страной Евросоюза в этом отношении оказалась Ирландия, где промышленное производство только за месяц рухнуло на 29%. За год этот показатель составил 34,1%. Наибольшее годовое снижение производства в январе было зафиксировано также в Эстонии (-8,6%) и Болгарии (-7,6%).

Очевидно, что экономика европейских стран страдает не в последнюю очередь из-за антироссийских санкций, которые бумерангом возвращаются в Европу.