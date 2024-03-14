Войти
Военное обозрение

В Евросоюзе зафиксировано рекордное сокращение объёмов промышленного производства

149
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Согласно данным статистической службы Европейского союза (Евростат), в Европе наблюдаются тревожные тенденции относительно объемов промышленного производства.

Если брать страны Евросоюза входящие в еврозону (20 из 27 стран ЕС, где официальная валюта евро), то здесь по итогам января в годовом выражении спад промышленного производства составил 6,7%. Это рекордное падение за все последние годы. При этом, если сравнивать январские показатели с аналогичными за декабрь 2023 года, то снижение в январе составило 3,2%.

Что касается всех 27 стран Европейского союза, то общий показатель здесь чуть меньше, но тоже внушительный – промышленное производство сократилось на 5,7% по итогам января 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 2,1% упали и объемы производства за январь относительно предыдущего месяца.

Наиболее проблемной страной Евросоюза в этом отношении оказалась Ирландия, где промышленное производство только за месяц рухнуло на 29%. За год этот показатель составил 34,1%. Наибольшее годовое снижение производства в январе было зафиксировано также в Эстонии (-8,6%) и Болгарии (-7,6%).

Очевидно, что экономика европейских стран страдает не в последнюю очередь из-за антироссийских санкций, которые бумерангом возвращаются в Европу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Ирландия
Эстония
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
02.03.2023
Названы европейские страны, которые только выиграли от конфликта на Украине
16.11.2022
Российское ядерное топливо раскололо Европу
26.07.2022
Западу придется согласиться на все, что потребуют россияне
14.10.2021
США не пригласили Россию на первую многостороннюю встречу по борьбе с кибервымогательством
14.07.2021
Respekt (Чехия): российская спутниковая система нового поколения, по мнению спецслужб, позволяет шпионить за Западом
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
20.12.2017
Союзники от страха
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:05
  • 1
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км