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Военное обозрение

СМИ Польши: на вооружении ДРГ, пытавшихся нарушить границу России, были польские танки PT-91 Twardy

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Источник изображения: topwar.ru

Наемники из числа россиян, воюющих в составе ВСУ против своих соотечественников, совершили вчера утром попытку прорыва на территорию Курской и Белгородской областей. Предполагается, что на вооружении ДРГ, пытавшихся нарушить границу России, были польские танки PT-91 Twardy.

Об этом сообщает обозреватель издания Defence 24 (Польша) Адам Свирковский.

В атаке участвовали боевики запрещенных в РФ террористических организаций «Легион свобода России» и «Российский добровольческий корпус» (РДК), а также ранее нигде не «отметившийся» так называемый «Сибирский легион».

СМИ Польши утверждает, что террористам удалось пересечь на технике российскую границу, причем у них на вооружении был замечен как минимум один танк польского производства PT-91 Twardy.

Такие боевые машины поступили в распоряжение 22-й механизированной бригады ВСУ, действующей на Запорожском направлении. Танки были оснащены дополнительной динамической защитой «Контакт-1» и «Нож» для защиты от кумулятивных боеприпасов.

Так как танк оказался гораздо севернее Запорожской области, автор приходит к выводу, что либо часть техники передали другому подразделению, либо была еще одна поставка из Польши, о которой никто официально не сообщил.

Источник изображения: topwar.ru

PT-91 Twardy является модернизированной версией советской боевой машины Т-72М1, которую создали польские специалисты в начале 90-х годов в целях совершенствования боевых качеств устаревшей техники. Как и у предшественника, основным вооружением данного танка является гладкоствольная пушка 2А46 калибра 125 мм.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
2А46
PT-91
Т-72
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