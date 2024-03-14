Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA

Как сообщило американское издание "Defense News" в материале Jen Judson "US Army scraps Extended Range Cannon Artillery prototype effort" ("Армия США отменила разработку прототипов по программе Extended Range Cannon Artillery"), 8 марта 2024 года заместитель министра армии США по закупкам, логистике и технологии Дуг Буш заявил, что американская армия по итогам испытаний прототипов аннулировала дальнейшую разработку перспективной 155-мм/58 дальнобойной самоходной гаубицы M1299 по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

Один из опытных образцов американской 155-мм/58 дальнобойной самоходной гаубицы M1299 по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA) (с) Ana Henderson / армия США

"Мы завершили этап отработки прототипов прошлой осенью", - заявил Дуг Буш 8 марта на брифинге для журналистов по вопросам проекта бюджета армии США на 2025 финансовый год. - "К сожалению, [он оказался] недостаточно успешным, чтобы напрямую перейти к производству".

Новый план, как было заявлено, состоит в том, чтобы после проведения Командованием перспективного развития армии США (Army Futures Command) "исчерпывающего" исследования перспективных тактических огневых средств, призванного подтвердить элементы требований к артиллерийским системам дальности, этим летом оценить существующие варианты, предлагаемые промышленностью, "чтобы получить представление об уровне развития этих систем".

Его год назад Дуг Буш заявил, что расширенные испытания ERCA выявили "инженерные проблемы". В первую очередь это касается , заявил Буш год назад. Наблюдения в ходе ранних испытаний прототипов показали чрезмерный износ ствола орудия после произведения даже относительно небольшого количества выстрелов.

Еще летом 2023 года руководитель Командования перспективного развития армии США генерал Джеймс Рейни сообщил Defense News, что армия работает над новой стратегией конвенционального огневого поражения, ожидаемой к концу календарного года. По словам Рейни, стратегия будет определять как возможности, так и потенциал того, что существует и что может понадобиться армии США. По заявлению Буша, в зависимости от выводов, которые будут сделаны в этой стратегии, существует множество вариантов, которые армия США может рассмотреть, чтобы удовлетворить потребность в артсистеме большой дальности.

Армия США смогла провести ряд успешных испытаний прототипов ERCA, в том числе поразить цель на расстоянии 70 км (43 мили) на полигоне в Юме в штате Аризона в декабре 2020 года с использованием управляемого артиллерийского снаряда увеличенной дальности Excalibur. Проблемы с орудием в ​​основном были связаны с длиной ствола и его способностью выдерживать большое количество выстрелов без чрезмерного износа.

Теперь планируется рассмотреть и испытать существующие в настоящее время артсистемы. По словам Буша, армия США затем выберет одну из них для производства, если она окажется многообещающей.

"Это переход от разработки чего-то нового к работе с тем, что доступно как внутри страны, так и за рубежом, чтобы получить требуемую дальность", - добавил он, - "поскольку исследование огневых средств подтвердило, что дальность и мощность поражения по-прежнему необходимы, поэтому мы хотим найти другой способ достичь цели".

Армия США запрашивает 55 млн долл из своего бюджета на 2025 финансовый год для продолжения новых усилий по поиску артсистем увеличенной дальности. Армия также планирует продолжить разработку новых боеприпасов, над которыми она уже работала в рамках программы ERCA, отметил Буш.

Со стороны bmpd напомним, что перспективная американская 155-мм/58 дальнобойная самоходная гаубица ХМ1299 создавалась в рамках первого этапа (Increment 1) программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) с 2016 года. Реализация программы ERCA осуществлялась при головной роли корпорации BAE Systems в партнерстве с Центром вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США и арсеналом армии США в Пикатинни.

Основой конструкции ХМ1299 являлась новая 155-мм орудийная установка ХМ208 с качающейся частью ХМ907 с длиной ствола 58 калибров, разработанная Бенеттской лабораторией армии и арсеналом в Пикатинни. Она прошла огневые испытания на двух экспериментальных самоходных установках в 2018 году на полигоне в Юма - одна из этих установок была выполнена на шасси 155-мм самоходной гаубицы М109А6, а другая - на шасси самоходной гаубицы М109А7 PIP.

В июле 2019 года BAE Systems получила контракт армии США стоимостью 45 млн долл на полномасштабную разработку и изготовление первого опытного образца ХМ1299 на базе шасси М109А7. Всего к настоящему времени были изготовлены пять прототипов М1299 и 18 предсерийных систем (дивизионный комплект для войсковых испытаний), поставка последних была начата в 2021 году. На следующем этапе планировалось оснащение М1299 автоматом заряжания, однако проблемы с возрастанием веса САУ так и оставили работы в этом направлении в подвешенном состоянии. хотя испытания прототипов с такой системой были проведены в 2021-2022 годах.

Заявлено, что дальность стрельбы из ХМ907 достигает более 70 км при использовании проходящего испытания активно-реактивного корректируемого (с инерциально-спутниковым наведением) снаряда General Dynamics ХМ1113 RAP с новым "суперзарядом" ХМ654. Снаряд ХМ1113 RAP при стрельбе из стандартной 155-мм/39 гаубицы достигает дальности более 40 км. Дальнейшим развитием ХМ1113 стал снаряд ХМ1113 ER (XM1210), полигонные испытания которого были начаты в Юме в 2021 году. Наконец, в декабре 2022 года из модифицированного орудия XM907E2 был выпущен сверхдальнобойный подкалиберный корректируемый снаряд BAE Systems XM1155 на расстояние 110 км (68 миль).

Заметим, что проблемы с низким ресурсом ствола являются давним бичом всех проектов дальнобойных артсистем, и, по имеющейся информации, свойственны и российским перспективным САУ по ОКР "Коалиция".

Два предсерийных образца американской 155-мм/58 дальнобойной самоходной гаубицы M1299 по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA) во время экспериментальных учений в рамках программы армии США Project Convergence 21. Видна также созданная для М1299 бронированная машина транспортировки боеприпасов. Октябрь 2021 года (с) армия США