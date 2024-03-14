В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине

Депутат назвал стратегическую безопасность России основой переговоров по Украине

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запад задолжал России слишком много, но больше всего - в вопросах нашей стратегической безопасности, поэтому основа переговоров по Украине - это это реальное решение этого вопроса, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

"СВО была начата исходя из реалий - политических и глобальных, о которых Путин неоднократно заявлял. И завершится она может только так же - переговорами, а не ультиматумами. Запад задолжал нам слишком много, но больше всего ответственности в вопросах нашей стратегической безопасности. Поэтому основа для переговоров - это реальное решение этого вопроса", - сообщил Шхагошев.

Также в Госдуме прокомментировали слова Путина о том, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал ядерное оружие инструментом предупреждения от непродуманных авантюр Запада.

"Этот принцип российской стратегии Западу давно известен. Но трактовать его там привыкли в том духе, что русские, мол, только пугают ядерным оружием. Это нелепое и опасное искажение нашей позиции. Мы как раз никого не пугаем. Это инструмент предупреждения от непродуманных авантюр. Любой агрессор должен понимать - угроза независимости и существованию нашему государству дает нам легитимное право на использование нашего ядерного оборонительного потенциала. Агрессор должен это знать: шансов на спасение у него не будет! Ядерное возмездие неизбежно!" - сообщил Морозов.