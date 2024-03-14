Подшипники для первого вертолетоносца "Иван Рогов" планируют поставить в июне

Продукция на первый УДК еще в процессе производства

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Предприятие "Севмаш" в июне текущего года планирует передать комплект подшипников для первого российского универсального десантного корабля-вертолетоносца (УДК) проекта 23900 "Иван Рогов", строящегося на судоверфи "Залив" в Керчи. Об этом сообщает газета северодвинской верфи "Корабел".

"Универсальные десантные корабли строятся на отечественной верфи впервые. Поэтому внимание к поставкам на керченский завод особое. <…> Комплект подшипников для первого УДК необходимо передать в июне текущего года. Параллельно на "Севмаше" идет работа по подшипникам для второго универсального десантного корабля", - говорится в публикации заводской газеты.

В ней также отмечается, что продукция на первый УДК еще в процессе производства, а уже готова программа ее испытания. Она разработана проектантом подшипников - проектно-конструкторским бюро "Севмаша". В испытательной лаборатории предприятия будет собран валопровод и вместе с подшипниками поставлен на стенд.

В феврале 2021 года ТАСС сообщал, что корабелы завода "Залив" приступили к формированию корпусов двух УДК. В октябре стало известно, что вертолетоносец "Митрофан Москаленко" после завершения строительства станет флагманом Черноморского флота, для его базирования в Севастополе готовится инфраструктура.

УДК способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - заложили на судостроительном заводе "Залив" 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.