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ТАСС

Маск назвал наступательные операции ВСУ бесполезными и напрасно унесшими жизни людей

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Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Он отметил, что логичный шаг в настоящее время - укрепить свои позиции дальше от нынешней линии конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Украина потратила жизни своих людей на бесполезные наступательные операции, которые лишь ослабили ее. Такое мнение выразил Илон Маск.

"Около года назад я писал, что Украине не следует тратить жизни своих людей на атаки против прочно укрепленных российских позиций и что [Вооруженным силам Украины] следует укреплять свои позиции. Вместо этого на бесполезные наступательные операции были потрачены жизни, а в результате это ничего не принесло и только ослабило Украину. Логичный шаг сейчас - укрепить свои позиции дальше от нынешней линии конфликта, там, где можно получить больше преимущества за счет местности", - написал он в X (ранее Twitter), комментируя информацию о том, что Украина строит три линии обороны протяженностью 2 тыс. км.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря 2023 года Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов. 

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Илон Маск
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