Минобороны Британии показало результаты работы боевого лазера

Источник изображения: topwar.ru

В начале текущего года в Минобороны Великобритании заявляли об успешных тестах новейшего боевого лазера DragonFire. Глава ведомства Грант Шэппс тогда назвал данную разработку «революцией в боевом пространстве».

О технических характеристиках британского лазера известно совсем немного. Большая часть информации засекречена.

Однако кое-что в информационное пространство таки «просочилось». Сообщается, что оружие способно поражать любую видимую цель и имеет высочайшую точность. Для примера, в британском Минобороны заявляли, что DragonFire без проблем поразит монету в 1 фунт с расстояния в 1 км.

Кроме того, в ведомстве отметили, что стоимость одного выстрела в долгосрочной перспективе, когда оружие станет серийным, будет составлять менее 10 фунтов (1160 рублей).

В то же время недавно прошли очередные испытания боевого лазера, результаты которых были опубликованы Минобороны Британии.

На одном из фото, предоставленном правительственной лабораторией оборонной техники, запечатлена часть обшивки, на которой виден разрез. Вероятно, это фрагмент ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

На втором фото демонстрируется прожженный лазером 120-мм минометный снаряд.

Источник изображения: topwar.ru

Наконец, на третьем изображении показан дрон, камеру которого оплавил лазер.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании планирует использовать новейшую разработку в качестве средства ПВО.