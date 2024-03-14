В Эстонии считают, что Киеву необходимо €120 млрд военной помощи в год для победы

Для предоставления Украине такой суммы странам Евросоюза и НАТО стоит начать брать кредиты на финансовом рынке, заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Запад должен собирать для Украины минимум €120 млрд военной помощи в год, чтобы у Киева появилась возможность "победы на поле боя", для этого странам ЕС и НАТО стоит начать брать целевые кредиты на финансовом рынке, полагает канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм.

Эта сумма составляет чуть более, чем 10% от суммарного военного бюджета всех стран НАТО за 2023 год.

"Предоставить [Киеву] €120 млрд в год - это примерный объем военной помощи, который будет достаточен для Украины, чтобы выиграть войну", - заявил эстонский чиновник в интервью брюссельскому порталу Euractiv. Он полагает, что поставки оружия в таких объемах позволят "добиться истощения России в 2025 году".

Салм подчеркнул, что эти средства "могут быть получены за счет эмиссии евробондов, кроме того, Еврокомиссия может "занять деньги на финансовых рынках", используя финансовые возможности 27 стран ЕС в качестве гарантий. В то же время он подчеркнул, что эти деньги предусмотрены только в виде военной помощи. Гуманитарную, бюджетную, техническую помощь и даже расходы на тренировку личного состава ВСУ в эту сумму Эстония не включила.

Салм утверждает, что €120 млрд - "это всего 0,25% от суммарных военных расходов" Запада. Как он это посчитал, он не уточнил. По официальным оценкам НАТО, суммарный военный бюджет всех стран альянса в 2023 году составил $1,3 трлн, то есть менее €1,2 трлн. Таким образом, сумма в €120 млрд - это в реальности чуть более 10% от суммарного военного бюджета НАТО за прошлый год.

Как ранее сообщил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель, за два года конфликта страны Евросоюза в общей сложности предоставили Киеву €88 млрд помощи, причем в эту сумму входят вообще все расходы на Украину, включая деньги, выделяемые в странах ЕС на содержание украинских беженцев.