Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве.

Велизаде назвал слова Путина о неприменении ЯО ответом, кто нагнетает обстановку

БАКУ, 13 мар – РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина относительно неприменения ядерного оружия являются четким посланием всем тем, кто уже долгое время занят нагнетанием обстановки, заявил РИА Новости азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент Путин, отвечая на вопрос об идее применения тактического ядерного оружия в ходе СВО, заявил, что в этом никогда не было необходимости.

"Заявление Путина относительно применения ядерного оружия является четким месседжем тем западным акторам, институтам и СМИ, которые уже долгое время заняты нагнетанием обстановки... (Такие) разговоры... носят спекулятивный характер и призваны дезориентировать международное общественное мнение. Примечательно, что они делаются в то время, когда российская сторона заявляет о возможности мирных переговоров", - отметил собеседник агентства.

Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.