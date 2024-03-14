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РИА Новости

Госдума приняла закон о создании казачьего мобилизационного резерва

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ГД приняла в третьем чтении закон о создании казачьего мобилизационного резерва

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.

Законопроект внесли депутаты Николай Долуда, Ильдар Гильмутдинов, Виктор Водолацкий, Денис Майданов, Сергей Бурлаков, Виталий Кушнарёв, Антон Гетта и Константин Захаров.

"Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта отмечают, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва.

В поправках, принятых ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта.

"В соответствии с договором (соглашением), заключенным всероссийским казачьим обществом с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, войсковые казачьи общества заключают договоры (соглашения) с территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации или иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба", - отмечается в поправках.

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