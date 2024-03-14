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ТАСС

Главком ВСУ признал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Александр Сырский назвал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

"Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Главком ВСУ признал, что по всей линии боевого соприкосновения "оперативная обстановка остается сложной". По его словам, ВС РФ "продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино".

29 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российские войска владеют инициативой и наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождая все новые территории.

Сырский был назначен главкомом вместо Валерия Залужного 8 февраля. Издание Politico сообщало, что новый главнокомандующий крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и "генералом 200" из-за его склонности рисковать жизнями своих солдат. Его, в частности, обвиняют в неудачах под Артемовском (украинское название - Бахмут) и понесенных в результате больших потерях. Сам Сырский после назначения уже признал, что ВСУ с осени 2023 года находятся в обороне, а обстановку на авдеевском и купянском направлениях назвал крайне сложной и напряженной. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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