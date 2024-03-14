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Известия.ru

Российские военные атаковали позиции ВСУ на кроссовых мотоциклах

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Источник изображения: Фото: ИА «Регнум»/regnum.ru

Российские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кроссовых мотоциклах, нестандартном для военных действий транспорте. Кадрами с места событий 13 марта поделилось ИА «Регнум».


На представленных кадрах с беспилотника видно, как военнослужащие стремительно покидают укрытие на мотоциклах. Как уточнил источник агентства, транспорт отлично подходит для выполнения задач в условиях пересеченной местности. Также он добавил, что российские военные успешно достигли поставленных целей, а сопровождающий их дрон вернулся на базу.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные поразили опорные пункты двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, была отражена атака 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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