Войти
ЦАМТО

Военнослужащие ВС Казахстана самостоятельно разработали мини-ДУМ "Барыс"

115
0
0
Логотип ЦАМТО
Логотип ЦАМТО
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 13 марта. Военнослужащие ВС Казахстана разработали колесную наземную дистанционно управляемую машину (ДУМ), получившую обозначение "Барыс", что, как отмечается, способствует развитию отрасли национальной военной робототехники.

Как сообщает Armyrecognition.com, реализованный военнослужащими срочной службы бригады морской пехоты регионального командования "Запад" проект направлен на модернизацию систем вооружения ВС Казахстана с учетом ограниченного уровня финансирования оборонной сферы.

ДУМ "Барыс" массой около 10 кг оснащена 7,62-мм пулеметом ПКТ, управляемым дистанционно и способным вращаться на 360 град., что обеспечивает возможность применения компактной машины для огневой поддержки подразделений. ДУМ с колесной формулой 4х4 развивает максимальную скорость 10-15 км/ч и может применяться на местности с различным ландшафтом. В планы военных конструкторов входит дальнейшее усовершенствование машины, возможно, с установкой гранатомета, усилением шасси и увеличением скорости движения.

По оценке Armyrecognition.com, разработка "Барыс" является свидетельством приверженности командования ВС Казахстана внедрению современных военных технологий, подчеркивая важность применения роботизированных систем в боевых сценариях будущего.

В настоящее время многие страны мира продолжают на различных уровнях, от государственных компаний до "гаражных энтузиастов", финансировать разработку дистанционно управляемых и автономных систем различных типов. Разработка "Барыс" военнослужащими срочной службы подчеркивает наличие потенциала инноваций и технологического прогресса в рядах вооруженных сил. Заслуживает одобрения и поддержка данной инициативы командованием бригады.

Как отмечается, несмотря на несовершенство конструкции представленной ДУМ, своевременная поддержка подобных проектов нередко позволяет проявиться новым талантливым конструкторам и стимулирует их к дальнейшей разработке инновационных решений, позволяющих противодействовать существующим и перспективных угрозам на поле боя.

Значительное количество изобретений, которые в настоящее время тестируются в зоне СВО, лучшее тому подтверждение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Похожие новости
09.10.2006
В Минске Совет глав правительств Содружества рассмотрит вопросы развития Объединенной системы ПВО
05.10.2006
Христенко: Россия и Казахстан вступили в новую фазу сотрудничества
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
02.10.2006
РКК Энергия продолжит создание космического корабля "Клипер"
15.09.2006
Запуск пилотируемого "Союза" к МКС будут страховать 14 самолетов, 18 вертолетов и один военный корабль
30.08.2006
Российские ракеты-носители обслуживают 40% рынка пусковых услуг в мире
16.08.2006
Россия намерена предложить Казахстану возобновить запуски РС-20 "Днепр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км
  • 12.03 23:34
  • 1
ВС России в апреле испытают доработанный беспилотный броневик "Зубило"