Военнослужащие ВС Казахстана самостоятельно разработали мини-ДУМ "Барыс"

ЦАМТО, 13 марта. Военнослужащие ВС Казахстана разработали колесную наземную дистанционно управляемую машину (ДУМ), получившую обозначение "Барыс", что, как отмечается, способствует развитию отрасли национальной военной робототехники.

Как сообщает Armyrecognition.com, реализованный военнослужащими срочной службы бригады морской пехоты регионального командования "Запад" проект направлен на модернизацию систем вооружения ВС Казахстана с учетом ограниченного уровня финансирования оборонной сферы.

ДУМ "Барыс" массой около 10 кг оснащена 7,62-мм пулеметом ПКТ, управляемым дистанционно и способным вращаться на 360 град., что обеспечивает возможность применения компактной машины для огневой поддержки подразделений. ДУМ с колесной формулой 4х4 развивает максимальную скорость 10-15 км/ч и может применяться на местности с различным ландшафтом. В планы военных конструкторов входит дальнейшее усовершенствование машины, возможно, с установкой гранатомета, усилением шасси и увеличением скорости движения.

По оценке Armyrecognition.com, разработка "Барыс" является свидетельством приверженности командования ВС Казахстана внедрению современных военных технологий, подчеркивая важность применения роботизированных систем в боевых сценариях будущего.

В настоящее время многие страны мира продолжают на различных уровнях, от государственных компаний до "гаражных энтузиастов", финансировать разработку дистанционно управляемых и автономных систем различных типов. Разработка "Барыс" военнослужащими срочной службы подчеркивает наличие потенциала инноваций и технологического прогресса в рядах вооруженных сил. Заслуживает одобрения и поддержка данной инициативы командованием бригады.

Как отмечается, несмотря на несовершенство конструкции представленной ДУМ, своевременная поддержка подобных проектов нередко позволяет проявиться новым талантливым конструкторам и стимулирует их к дальнейшей разработке инновационных решений, позволяющих противодействовать существующим и перспективных угрозам на поле боя.

Значительное количество изобретений, которые в настоящее время тестируются в зоне СВО, лучшее тому подтверждение.