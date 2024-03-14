Мальдивы приобрели турецкие БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 13 марта. После требования к властям Индии о выводе войск со своей территории, правительство Мальдив объявило о приобретении в Турции БЛА "Байрактар TB2" для наблюдения за исключительной экономической зоной (ИЭЗ), площадь которой составляет 900 тыс. кв. км.

Как сообщает Airrecognition.com, контракт на поставку БЛА был заключен с турецкой компанией Baykar Technology 3 марта. "Байрактар TB2" будут эксплуатироваться в международном аэропорту Маафару на атолле Нуну.

Как сообщают турецкие СМИ, соглашение, предусматривающее поставку шести БЛА и наземного пункта управления, было заключено по итогам визита в Турцию в ноябре 2023 года президента Мальдив Мохамеда Муиззу.

Помимо покупки БЛА в Турции, вслед за недавним визитом нового президента в Пекин, правительство Мальдив высказало намерение приобрести БЛА для аналогичных целей в Китае.

Приобретение Мальдивами БЛА "Байрактар TB2" в Турции может столкнуться с отрицательной реакцией со стороны Индии, учитывая напряженные отношения между Нью-Дели и Анкарой. Ранее Индия разместила на Мальдивах персонал для эксплуатации и обслуживания вертолетов ALH "Дхрув" и самолета Dornier 228, предназначенных для проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации и реагирования на чрезвычайные ситуации на островах. Власти Индии также периодически предоставляли Мальдивам военную помощь. Вступивший в должность в ноябре 2023 года новый президент островной страны, Мохамед Муиззу, считается сторонником сближения с Китаем и немедленно заявил о необходимости вывода индийских военнослужащих.

Нью-Дели прилагает усилия для сохранения своего влияния на расположенные в стратегически важном районе Мальдивы, несмотря на то, что Китай все активнее предоставляет островному государству экономическую помощь и одобряет инвестирование в экономику страны.

В связи с выводом индийских военнослужащих с Мальдив, ВС Индии уже усилили свою военно-морскую базу "Джатаю" (Jatayu) на острове Миникой (острова Лакшадвип). На базе размещены боевые корабли, РЛС и пусковые установки ПКР "Брамос".

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L и MAM-C. Продолжительность полета БЛА – до 27 часов, масса полезной нагрузки – до 150 кг, максимальная скорость – до 220 км/ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

Спрос на турецкие БЛА возрос после их применения в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Украине. На сегодняшний дня компаний Baykar подписала контракты на поставку БЛА "Байрактар TB2" в 33 страны мира, включая 4 страны НАТО и две страны ЕС. Заказчикам поставлено более 500 БЛА.

Покупка "Байрактар TB2" небогатыми странами для ведения разведки и применения против партизанских формирований объяснима, однако, как показали боевые действия на Украине, в условиях наличия эффективной системы ПВО БЛА "Байрактар TB2", представляющие собой крупную малоскоростную целью, быстро уничтожаются.