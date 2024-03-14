"Недостача всего". В Германии признали плачевное состояние бундесвера (Financial Times, Великобритания)

Комиссар Хегль: бундесвер оказался не полностью боеспособен

Боеспособность немецкой армии вызывает сомнения, пишет FT со ссылкой на слова комиссара, курирующего бундесвер. Военным не хватает буквально всего: оружия, боеприпасов, средств связи, техники. В вопросе личного состава ситуация сложилась не менее катастрофическая.

Сэм Джонс (Sam Jones)

Радиостанции не ловят передачи союзников; медицинские карты существуют лишь на бумажном носителе и отправляются по обычной почте; военные документы пересылаются по факсу, а не по защищенной электронной почте.

Цифровые и коммуникационные системы вооруженных сил Германии находятся в плачевном состоянии, предупредила во вторник курирующая Бундесвер комиссар Эва Хёгль. Ее комментарии прозвучали спустя всего неделю после того, как утечка телефонных переговоров с участием немецких военных поставила в неловкое положение командование страны и ввергла правительство Шольца в новый политический хаос.

“Это нужно срочно менять, причем как можно быстрее— сказала Хёгль, назначенная немецким парламентом независимая чиновница, когда представляла свой доклад. — Как мы оказались в таком положении? Потому что в прошлом инвестиции оказались недостаточны. Но теперь мы осознали всю серьезность”.

Хёгль предупредила о “гигантской” инвестиционной проблеме, которая по-прежнему стоит перед немецкими военными, хотя Шольц еще два года назад провозгласил о Zeitenwende — поворотном моменте в немецкой политике безопасности после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году.

“Бундесвер находится под огромным давлением”, — сказала Хёгль, перечислив целый список проблем, накопившихся после долгих лет недофинансирования: от “ветхих” и “покрытых плесенью” казарм до нехватки кадров, потенциально катастрофической.

Пожалуй, самыми вопиющими во всем 175-страничном докладе, оказались цифровые проблемы немецкой армии: в казармах и учебных центрах нет беспроводного интернета, а в некоторых случаях солдатам даже приходится за него платить. На учениях НАТО в прошлом году военным пришлось пользоваться незашифрованным радиооборудованием 1980-х, которое не ловило передачи союзников. Медицинские карты по-прежнему хранятся исключительно на бумаге, что поднимает вопрос о том, как скоро врачи, лечащие тяжелораненых на поле боя, получат к ним доступ в случае реальной войны.

В этом году Германия впервые после окончания холодной войны достигла поставленной НАТО цели и довела расходы на оборону до 2% ВВП благодаря огромному специальному фонду в 100 миллиардов евро, созданному правительством Шольца специально для давно назревших вливаний с прицелом на военную реформу.

Первые всходы уже показались, хотя значительная часть средств выделена на долгосрочные проекты закупок.

Однако поскольку фонд исчерпается уже к 2027 году, военные эксперты все чаще задаются вопросом, что будет дальше, и отмечают огромный кадровый голод в вооруженных силах Германии.

“На то, чтобы привести Бундесвера в полную боеготовность, по-прежнему потребуется немало средств, — сказала Хёгль. — В Бундесвере пока недостача всего: не хватает боеприпасов, запчастей, радиостанций, танков, кораблей и самолетов”.

В прошлом году комиссар посетила 90 военных баз по всей Германии и за рубежом и собрала показания почти 4 000 военнослужащих.

Помимо проблем с цифровыми технологиями и коммуникациями, главными проблемами Бундесвера комиссар назвала набор кадров и инфраструктуру.

“Что касается личного состава, то хороших новостей у меня нет”, — сообщила она, отметив, что вооруженные силы Германии в прошлом году сократились, хотя им крайне необходим рост.

По состоянию на конец 2023 года вооруженные силы страны насчитывают лишь 181 000 военнослужащих. Двадцать тысяч вакансий пустуют, сказала Хёгль.

Кроме того, кадровая проблема усугубляется еще и ветхой инфраструктурой, что подрывает боеготовность, продолжила она, отметив, что большинство баз крайне непривлекательны для проживания.

По ее словам, в обоих случаях деньги — лишь часть проблемы. Зачастую все упирается в пресловутую немецкую военную бюрократию и “косность” системы. В частности, на модернизацию инфраструктуры в рамках 7 000 отдельных проектов необходимо потратить минимум 50 миллиардов евро, однако нынешняя военная бюрократия способна обрабатывать лишь проекты общей суммой в 1,3 миллиарда евро в год.

Хёгль похвалила инвестиции, которые наконец-то начали поступать, и лестно отозвалась о министре обороны Борисе Писториусе, который, по ее словам, четко осознает проблемы и работает над их решением.

Однако она все же заключила: “Но, к сожалению, наши вооруженные силы пока не полностью боеспособны”.

Комментарии читателей:

Antonio Blanco

Всякий, кто вел дела с Германией, знает, насколько она отстала по части современных технологий. Так, они требуют печатать pdf-документы и подшивают их в громоздкие папки, предварительно должным образом прокомпостировав. Еще они требуют, чтобы документы отправлялись по обычной почте (опять же кучи бумаг и задержки). И так далее. Так что дело не только в недостатке инвестиций — им мешает особый менталитет (и, быть может, глупые правила).

Omer Li

Безнадежно. К тому времени, когда они возьмут себя в руки, русские в прямом или переносном смысле будут в Берлине. Вероятно, нас ждет возврат в прошлое: разделенная Германия не представляет никакой опасности для противников и не может ничем утешить тех, кто рассчитывает на ее поддержку.

R Neville

Когда они, наконец, поймут, что не обязательно ударяться в крайности — будь то ярый милитаризм или безответственный псевдопацифизм? Бедная Европа...

Solotar

Вспоминается язвительный комментарий Трампа, что он позволит Путину делать с немцами все, что захочет. И впрямь совершенно непонятно, с чего вдруг американскому налогоплательщику вечно за всех раскошеливаться.

HerrresJohnny

Того, кто хоть немного пожил в Германии, этим не удивишь!

Somebody’s Body

Данке шён, Ангела! Данке шён, Урсула!

Cro13

Вот вам все немецкое государство как на ладони. Все погрязло в бюрократии, а цифровизация на уровне 1980 года.

MrSpectator

Главная проблема кроется отнюдь не в неэффективности, расточительности или непрофессионализме — а в том, что у Германии атрофировалась национальная воля защищаться от агрессии. Наши предки сочли бы это безумием, но это так. Современная Германия — это Бельгия.

Berey

Вообще-то неудивительно, что дела у Германии полный швах. В конце концов, НАТО же ровно с тем и создавалась: чтобы русских — вон, американцев — в дом, а немцев — гнуть (эту афористичную формулу приписывают первому генеральному секретарю альянса лорду Гастингсу Лайонелу Исмею. – Прим. ИноСМИ)

Pippilotta

Это еще цветочки. Ягодки в том, что они убеждены, что Восточная Европа обязана читать их факсы и исполнять их.

Frank123

Больше всего немцам нужна сверка с реальностью: кто взорвал “Северный поток” и какова истинная причина их экономических невзгод?

Ben Simpson

Европейцы, я специально для вас обновил афоризм: Визжи погромче и держи при себе швабру (Фразу “Говори мягко, но держи при себе большую дубинку — и ты далеко пойдешь”, как метафору для политики с позиции силы в американский обиход запустил президент Теодор Рузвельт. – Прим. ИноСМИ).

Upton

Хваленое немецкое “экономическое чудо” — результат недофинансирования НАТО и инфраструктуры, заниженного евро, дешевой российской энергии и заигрывания с Китаем.

Aiview

А тетка, что это все устроила, получила в награду жирную синекуру при Евросоюзе...

Merobaudes II

Какой невероятный позор...