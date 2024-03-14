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РИА Новости

"Предупреждение Западу": что зарубежные СМИ пишут об интервью Путина

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Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Зарубежные СМИ увидели в словах Путина о ядерном оружии предупреждение Западу

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ведущие западные СМИ обратили особое внимание на заявления президента РФ Владимира Путина, что Россия готова применить ядерное оружие, если речь пойдет о существовании российского государства, и расценили его, как "серьезное предупреждение".

Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.

Как пишет британская газета Express, комментируя заявления российского лидера, "Путин выступил с серьезным предупреждением". При этом издание выделило слова Путина о том, что Россия разместит свои войска у границ Финляндии, что, как отмечает Express, "еще больше подогрело и без того возросшую напряженность в отношениях с Западом".

Слова президента РФ о готовности применить ядерное оружие привлекли особе внимание британских газет Independent и Telegraph, а также таких ведущих американских СМИ, как журнал TIME, телеканал CNN и газета Washington Post.

Как отмечает CNN, Путин "сказал, что с военной и технической точки зрения Россия готова к ядерной войне". При этом телеканал добавляет, что российский лидер не говорил о том, что такая ситуация "неизбежна".

Немецкие издания Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung также не обошли стороной слова Путина о готовности России к применению ядерного оружия. Журнал Stern отметил, что интервью получилось "подробным".

Немецкий журнал Spiegel в свою очередь расценивает слова Путина как очередное предупреждение Западу, посчитав слова президента РФ "угрозой".

Британская Telegraph при этом отмечает, что Путин давал интервью всего за несколько дней до президентских выборов в России. Издание также выделило слова российского лидера о том, что он не видит необходимости в применении ядерного оружия на Украине.

Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

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