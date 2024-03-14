HAL произведет более 100 двигателей РД-33 для поддержания парка истребителей МиГ-29UPG

ЦАМТО, 13 марта. Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Индии 1 марта подписало контракт на сумму 52,4972 млрд. рупий (634 млн. долл.), предусматривающий производство и ремонт двигателей РД-33 для продления сроков службы самолетов МиГ-29UPG.

Как стало известно изданию Jane's Defence Weekly, компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) заключила контракт на поставку более 100 двигателей РД-33, которые будут произведены на предприятии в Корапуте (шт.Орисса).

Информированный источник сообщил изданию, что контракт предусматривает производство модели двигателя, уже используемой на МиГ-29UPG ВВС Индии. Очевидно, что это двигатель РД-33 серии 3 с максимальной тягой 85,1 кН.

В Минобороны Индии заявили, что новые двигатели предназначены для поддержания парка МиГ-29UPG в работоспособном состоянии до конца их срока службы. Двигатели будут производиться на территории Индии по лицензии на передачу технологий (ToT) от российского производителя оригинального оборудования (OEM).

Контракт на модернизацию парка индийских МиГ-29 в количестве 62 ед. стоимостью 964 млн. долл. был подписан с РСК "МиГ" в 2008 году. Работы по договору планировалось завершить к 2014 году, однако проект затянулся по вине индийской стороны и был выполнен только в 2020 году.

Согласно контракту, первые шесть истребителей МиГ-29 для ВВС Индии прошли модернизацию в РСК "МиГ" в 2012 году, оставшиеся – постепенно в Индии с использованием российских комплектующих. В ходе модернизации самолеты МиГ-29 оснащались современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, унифицированным с аналогичным комплексом корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ ВМС Индии.

Согласно справке РСК "МиГ", модернизация существенно расширяет спектр задач, решаемых истребителями МиГ-29. Модернизированные самолеты, наряду с расширением возможностей по борьбе с воздушными целями, получили способность к нанесению ударов по наземным (надводным) подвижным и неподвижным целям высокоточным оружием в любое время суток и любых погодных условиях.

Первый полет модернизированного истребителя МиГ-29UPG состоялся 4 февраля 2011 года на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М.Громова. Контрактом было предусмотрено проведение ремонта и доработки самолетов с целью продления ресурса до 3500 летных часов и срока службы до 40 лет.