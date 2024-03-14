Bloomberg: США могут сорвать сделку по продаже многоцелевых АПЛ Австралии

ЦАМТО, 13 марта. В Австралии обеспокоены тем, что США могут сорвать график поставок многоцелевых атомных подводных лодок в рамках военно-политического альянса AUKUS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Bloomberg.

Так, в 2025 году США собираются произвести лишь одну АПЛ класса "Вирджиния" для своего флота, тогда как предполагалось, что их будет две, указывается в статье. Это обстоятельство ставит под сомнение способность Вашингтона выполнить свои обязательства перед Канберрой – поставить около пяти АПЛ, поясняет издание.

"Реальность такова, что американцы не собираются усугублять свой дефицит подводных лодок, отдавая или продавая их Австралии", – приводит издание слова бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Политик добавил, что США и так с трудом "поспевают" за военной промышленностью Китая и не собираются жертвовать собственными потребностями ради удовлетворения требований Австралии.

Как напоминает "РИА Новости", соглашение AUKUS (Австралия, Великобритания, США), подписанное в сентябре 2021 года, направлено на противодействие растущему влиянию и военному присутствию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Сделка имеет два основных направления: приобретение Австралией атомных подводных лодок с обычным вооружением и трехсторонний обмен передовыми технологиями, включая квантовые, гиперзвуковые и искусственный интеллект.

Для этого Канберра отказалась от контракта на строительство неатомных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.