Британцы показали свое секретное лазерное оружие в действии

Dragonfire во время испытаний в январе 2024 года.

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео с испытаний засекреченного лазерного оружия DragonFire, которые прошли в январе 2024 года. Это видео представляет собой смесь компьютерной графики и реальных кадров с полигона. В какой-то степени оно позволяет сделать выводы, по каким конкретно целям могут применять лазерную установку.

В начале 2017 года консорциум во главе с ведущим производителем ракетных систем в Европе MBDA получил от Министерства обороны Великобритании заказ на 30 миллионов фунтов стерлингов. По нему MBDA должна были создать демонстратор первой британской системы лазерного оружия дальнего действия под названием DragonFire. В силу демонстрационного статуса эту систему не будут использовать в британской армии или на флоте. Главная задача такой установки — показать «возможности лазера как оружия» и предоставить данные для разработки более продвинутых лазерных систем.

Проект получил широкую огласку, но поначалу прогресс шел медленно, и ходили слухи, что он застопорился. Однако работа над DragonFire продолжалась — в строгой секретности. Британское Минобороны практически ничего не рассказывало о технических характеристиках этого оружия.

В 2022 году оборонное ведомство провело успешные испытания демонстратора DragonFire на полигоне Портон-Даун в Уилтшире. Тогда проходили стрельбы по неподвижным целям. В январе 2024-го на полигоне на Гебридских островах в Шотландии состоялась очередная проверка британского лазерного оружия, на этот раз проводили стрельбы по движущимся воздушным мишеням.

По окончании январских испытаний Минобороны выпустило отчетный пресс-релиз, но в нем не говорилось, по каким конкретно целям отрабатывал DragonFire. Некоторые профильные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что одной из мишеней был британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, оснащенный двумя газотурбинными двигателями тягой по 40 килограммов, позволяющими ему развивать скорость до 200 метров в секунду и находиться в воздухе до 45 минут. По размерам этот дрон сопоставим с иранскими ударными беспилотниками, которые применяют хуситы в Красном море для атаки на гражданские и военные суда.

Тогда эксперты предположили, что одна из главных задач британского лазерного оружия — борьба с беспилотниками в море, а значит, с большой долей вероятности, оно может быть установлено на военные корабли. Правда, прежде чем принять технологию DragonFire на вооружение, ее необходимо адаптировать под конкретные нужды. Сейчас демонстратор состоит из коммерческих компонентов (COST), чтобы он превратился в полноценное оружие, его компоненты нужно будет заменить гораздо более надежными аналогами, отвечающими военным стандартам (MOTS).

Буквально на днях британские военные показали кадры последних январских испытаний DragonFire. Видео все равно не дает полного представления о возможностях системы, тем не менее показывает, против какого вооружения может применяться установка.

На кадрах показан центр управления, работа лазера на стенде и поражение цели на полигоне на открытой местности. Отдельно представлена фотография пораженной лазером артиллерийской мины, правда, не уточняется, как именно ее поразили — в воздухе или на неподвижном стенде.

Видео с испытаний лазерного демонстратора DragonFire, которые прошли в январе 2024 года

Помимо реальных кадров с испытаний, в ролике много анимации. В частности, показана работа DragonFire, установленного на фрегате ВМС Великобритании Type 26 («Глобальный боевой корабль»). В анимации лазерное оружие бьет по быстроходным прибрежным ударным катерам и беспилотникам.

Кроме того, представители Минобороны подтвердили догадки экспертов, что во время испытаний на полигоне в Шотландии среди воздушных мишеней действительно был дрон Banshee Jet-80.

Dragonfire — чисто британская разработка, совместное детище производителя ракетных систем MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) и оборонного предприятия Dstl (Defence Science and Technology Laboratory). Главная часть установки — боевая «башня», которая используется для генерации лазерного пучка излучателем QinetiQ.

Предположительная мощность лазера — 50 киловатт. Правда, систему специально разрабатывали с возможностью увеличения или уменьшения мощности, чтобы обеспечить гибкую основу для различных видов лазерного оружия будущего.

Артиллерийская мина, пораженная лазером Источник изображения: Ministry of Defence UK

По заявлениям британского Министерства обороны, в лазерной установке в качестве среды накачки применяют десятки оптических волокон, которые «сводятся» в один луч с помощью специальной системы, разработанной в Британии. Однако основная часть технических подробностей по проекту остается засекреченной.

В башне «Огнедышащего дракона» реализовали технологию электронно-оптической идентификации целей и их сопровождения. На специальный экран выводится изображение «захваченной» цели, после чего уточняются ее параметры, варианты сопровождения и уничтожения.

Дальность действия Dragonfire тоже засекречена. Оружие обладает точностью, позволяющей поразить монету номиналом один фунт стерлингов (23,03-23,43 миллиметра в диаметре) с расстояния в километр. По данным Минобороны, за 10 секунд работы DragonFire расходует столько же энергии, сколько обычный бытовой обогреватель в течение часа. Если это так, то пиковая мощность лазера существенно больше 50 киловатт, в которые ее оценили ранее (мощность бытовых обогревателей в норме выше одного киловатта, а 10 секунд — 1/360 часть часа).

Что касается стоимости одного «выстрела», она составляет менее 10 фунтов стерлингов (почти 13 долларов США). Каждый такой «выстрел» лазера летит со скоростью, близкой к скорости света.

«Башня» боевой лазерной установки Источник изображения: Crown Copyright

Успешные испытания демонстратора Dragonfire, показали, что британская технология системы лазерного оружия направленной энергии дальнего действия имеет большой потенциал. Пока точно не известно, когда именно установки на базе таких систем поступят на вооружения Соединенного Королевства, однако, по мнению специалистов, первыми их начнет применять Военно-морской флот.

Считается, что лазеры станут недорогой альтернативой ракетам ПВО. С помощью такого оружия можно будет сбивать те же дроны.

Ведущие военные державы разрабатывают лазерное оружие еще с середины прошлого века. Сегодня оно есть у Израиля, Китая, России и США. Например, в 2017 году Штаты успешно испытали экспериментальный 30-киловаттный лазерный комплекс XN-1 LaWS, а совсем недавно — лазерную систему оптического «ослепления» беспилотных летательных аппаратов AN/SEQ-4 ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy).

В 2020 году американские военные успешно протестировали демонстратор системы лазерного оружия LWSD мощностью 150 киловатт. В 2022-м на американский эсминец USS Preeble установили боевой лазер со встроенной слепящей функцией и функцией наблюдения HELIOS, его мощность составляет 60 киловатт. Сейчас Пентагон работает над созданием лазера высокой энергии мощностью 300 киловатт (HELCAP) для поражения противокорабельных ракет.