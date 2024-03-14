В России представили портативный глушитель FPV-дронов

НПО «Кайсант» представило новый портативный глушитель FPV-дронов К-1000

Новый портативный глушитель FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») купольного типа К-1000 впервые представили на выставке «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве. Об этом в компании-разработчике НПО «Кайсант» сообщили ТАСС.

«Глушилка направлена именно на подавление FPV-дронов, которые сейчас являются самыми распространенными среди используемых аппаратов. Ее вес всего два килограмма. Может устанавливаться как в опорных пунктах, так и на автомобилях. Изделие уже успешно применяется в зоне спецоперации», — сообщили в НПО.

В организации подчеркнули, что в ходе специальной военной операции противник начал использовать FPV-дроны не только для нанесения ударов, но и для разведки. Малоразмерные дроны весом около 80 граммов могут выполнять разведывательные задачи в составе роя. За ними могут лететь аппараты большего размера со взрывчаткой.

Ранее в марте технический специалист компании ЭЛИАРС сообщил, что российские антидроновые ружья научились подавлять украинские беспилотники класса «Баба-яга» благодаря использованию спиральных антенн, создающих облако помех.