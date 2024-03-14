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ТАСС

В Чехии заявили, что Украина может получить закупленные боеприпасы уже в июне

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Украинские артиллеристы
Украинские артиллеристы.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

По словам советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра, после заключения контракта на закупку снарядов требуется несколько недель для их поставки Киеву

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Первые поставки артиллерийских снарядов, приобретенных странами ЕС в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов за пределами сообщества, могут поступить на Украину уже в июне. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра.

"Поставки [артиллерийских боеприпасов] могут начать поступать [на Украину] начиная с июня", - заявил Пояр. По его словам, после заключения контракта на закупку снарядов требуется несколько недель для их поставки Киеву. Пояр не уточнил, с кем именно было заключено соглашение, однако пояснил, что поиск боеприпасов ведется "везде, где они доступны по разумной цене и приемлемого качества".

Чешский премьер Петр Фиала заявил во вторник, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. обещаны.

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. 

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Страны
Турция
Украина
Чехия
ЮАР
Проекты
Евросоюз
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