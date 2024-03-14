США поставят Тайваню четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки

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Минобороны США заключили контракт с компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) на 250 миллионов долларов на производство для армии Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки.

В опубликованном письменном заявлении Пентагона отмечается, что согласно условиям контракта, армия Тайваня также получит две наземные станции управления, запасные части и сопутствующее оборудование для этих разведывательных беспилотных систем. Предполагается, что производство предназначенных для китайского островного региона беспилотников MQ-9B SkyGuardian будет завершено в августе 2027 года.

В отличие от "сухопутной" версии MQ-9B, морской вариант беспилотника SeaGuardian способен нести собственную РЛС, предназначенную для обнаружения надводных целей. Под днищем БПЛА монтируется локатор Leonardo Seaspray 7500E V2, способный на больших расстояниях обнаруживать надводные корабли всех классов. На малых дистанциях РЛС этого беспилотника способна обнаруживать подводные лодки в надводном положении или их поднятые над водой перископы.

MQ-9B способен выполнять полеты на скорости до 210 узлов (388 километров в час) и на высоте до 14 тысяч метров. SkyGuardian способен находиться в воздухе до 35 часов. Помимо разведывательной аппаратуры, MQ-9B SkyGuardian оснащен модульной системой вооружения с открытой архитектурой, что дает возможность устанавливать на аппарат ракеты различных типов.