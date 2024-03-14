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ТАСС

Президент Польши заявил, что Украине нужно помогать не войсками, а оружием и финансами

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

В интервью Bloomberg TV Анджей Дуда, который находится с визитом в США, сказал, что в случае отправки войск на Украину цена за достижение мира окажется "действительно очень высокой"

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Западные страны не должны напрямую вступать в конфликт на Украине, отправляя свои войска, вместо этого необходимо продолжать оказывать финансовую поддержку и поставлять оружие. С таким утверждением выступил президент Польши Анджей Дуда, который находится с визитом в США.

"Единственная возможность сегодня сделать это (остановить конфликт на Украине - прим. ТАСС.), не оказавшись вовлеченным в войну напрямую, <...> - поддерживать [Киев] поставками боевой техники и самых современных вооружений, оказанием финансовой поддержки", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Польский лидер отметил, что "не нужно сегодня подвергать риску человеческие жизни" и что помощь Киеву должна состоять исключительно в выделении дополнительного финансирования и поставок вооружения. По словам Дуды, на сегодняшний день это довольно "низкая цена", которую придется заплатить для восстановления мира в Европе и во всем мире. Если конфликт продолжится, и страны отправят войска на Украину, то тогда цена за достижение мира будет "действительно очень высокой", считает президент.

12 марта состоялась встреча польского премьер-министра Дональда Туска и Дуды с президентом США Джо Байденом в Белом доме. По ее итогам Туск заявил журналистам, что он и Дуда не говорили с американским президентом об отправке дополнительных американских войск в Польшу. При этом глава польского МИД Радослав Сикорский ранее заявлял, что "высоко оценивает инициативу президента [Франции] Эмманюэля Макрона".

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте. 

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Франция
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