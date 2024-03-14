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ТАСС

FT: страны ЕС готовы согласовать выделение €5 млрд на военную помощь Украине

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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По данным газеты, Франция при поддержке Греции и Кипра настаивала на том, чтобы "фонд возмещал поставки оружия Киеву только европейского производства"

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Страны Европейского союза (ЕС) намерены в среду одобрить выделение €5 млрд на оказание военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира после достижения "сложного компромисса". Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, Франция при поддержке Греции и Кипра настаивала на том, чтобы "фонд возмещал поставки оружия Киеву только европейского производства". По мнению Парижа, это также поможет реализовать долгосрочные стратегические планы по развитию оборонной промышленности ЕС. Другие настаивали на большей гибкости в закупке вооружений - в третьих странах - для ускорения в случае необходимости их поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Согласно проекту резолюции, выдержки из которого приводит FT, в возмещаемых поставках Украине "приоритет должен отдаваться европейской оборонной промышленности (и Норвегии) <...> за исключением тех случаев, когда она не может обеспечить поставки в сроки, соответствующие украинским потребностям". Подобный гибкий подход "будет иметь право на существование до определенной даты", указывается в тексте предлагаемого документа.

На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры стран ЕС не смогли принять решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд для финансирования военных поставок Киеву, на чем настаивали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель. 

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Греция
Кипр
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