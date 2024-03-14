Владимир Путин: оборонка разгоняет экономику РФ, но необходимо соблюдать баланс

ЦАМТО, 13 марта. Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и "РИА Новости".

"Оборонные расходы разгоняют экономику, они ее делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос – что выгоднее: пушки или масло – мы имеем это в виду, хотя повторяю, современная оборонная отрасль у нас хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", – отметил президент.

Глава государства заявил, что во времена СССР "никто не считал" расходов в оборонной сфере и "не гнался за эффективностью". Он напомнил, что во времена Советского союза оборонные расходы "составляли около 13% ВВП страны", в то время как в этом году в России они составляют 6,8% ВВП, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. В.Путин добавил, что по сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8% (в процентах от ВВП – прим. ред.), но подобный рост не является критическим.

"Нужно, чтобы на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу", – резюмировал глава государства.

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