TV2: на Украине рассчитывают, что F-16 спасут ВСУ от российских авиабомб

Планирующие бомбы стали козырем российских сил под Донецком, сообщает TV2. Они эффективно разрушают оборонительные позиции ВСУ и страшат украинских солдат. Помочь Киеву могут истребители F-16, утверждает автор статьи. Но вот когда их поставят, журналист не уточняет.

Давид Бук (David Buch)

Российская армия усугубляет нажим вдоль всей линии фронта на востоке Украины, и в рукаве у русских припасен еще один зловещий козырь.

По данным ряда СМИ, включая американский телеканал CNN и британскую газету The Telegraph, российские оружейные заводы приступили к серийному производству авиабомб типа ФАБ-1500.

Бомбы наносят огромный урон и оставляют после себя воронки глубиной до 15 метров. По словам пророссийских военных блогеров, недавно они были применены против объектов инфраструктуры в прифронтовых украинских городах.

“Эпичная запись прямого попадания ФАБ-1500 по цели в Красногоровке”, — прокомментировал российский военный блог “ЖелеZные каски” ролик в Telegram, где бомба почти сравняла здание с землей.

В социальных сетях встречаются и другие ролики якобы попадания ФАБ-1500 по украинским электростанциям, заводам и другой ключевой инфраструктуре.

Подлинность роликов из Telegram и X (бывший Twitter) телеканалу TV2 удостоверить не удалось.

Гораздо разрушительнее

ФАБ-1500 относится к так называемым “планирующим” бомбам, а ее дальность, по данным CNN, составляет до 70 километров. Это означает, что свои смертоносные грузы российские самолеты в большинстве случаев могут сбрасывать вне радиуса действия украинских систем противовоздушной обороны.

Планирующие бомбы сбрасываются с высоты до 16 километров, после чего расправляют оперение и начинают заход на цель при помощи навигационного комплекса.

ФАБ-1500 представляет собой улучшенную версию аналога ФАБ-500 и, по данным военного издания The War Zone, втрое крупнее других авиационных бомб в российском арсенале. Каждая бомба весит порядка полутора тонн, из которых 750 килограммов приходится на чистый фугас.

The War Zone пишет, что ФАБ-1500 “обеспечила российским боевым самолетам новый, гораздо более разрушительный вариант атаки на расстоянии, одновременно позволяя пилотам избегать зоны поражения ПВО противника”.

Солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, действующей в Красногоровке под Донецком, поделился с телеканалом CNN опытом таких бомбардировок.

“Раньше нас атаковали исключительно артиллерией. Сейчас “орки” [русские] взялись за город более агрессивно и начали использовать воздушные средства, в частности ФАБ-1500. Почему ФАБ-1500? Потому что урон от них очень серьезный. Даже если выживешь, то гарантированно схватишь контузию”, — объяснил он.

“Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это сущий ад”, — заключил он.

250 бомб за 48 часов

Планирующие бомбы стали важнейшим звеном российского наступления под Донецком.

В частности, русские использовали их для уничтожения украинских оборонительных позиций в стратегически важной крепости Авдеевке и ее окрестностях, которые российские войска захватили в феврале.

“В преддверии и во время битвы за Авдеевку русские за несколько дней сбросили сотни авиабомб. 250 из них были сброшены всего за 48 часов”, сообщил CNN официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Хотя российские планирующие бомбы и доставляют украинцам массу проблем на линии фронта, возможно, в конце туннеля забрезжил свет. ВВС Украины утверждают, что за последние три недели сбили до десяти российских истребителей и бомбардировщиков Су-34 и Су-35 (здесь хоть честно дается ссылка на украинские источники, и честно не утверждается, что они "самые достоверные в мире". Прогресс, однако. – Прим. ИноСМИ).

Именно самолеты этих типов сбрасывают над Украиной бомбы ФАБ-1500.

Какое оружие якобы использовалось для поражения российских самолетов, неизвестно, но Украина имеет лишь считанные системы вооружения, способные поражать российские истребители в 60 километрах от линии фронта.

Наиболее вероятный кандидат — системы ПВО “Пэтриот” (Patriot) американского производства, чья дальность действия составляет порядка 70 километров.

Мобильные пусковые установки “Пэтриот” буксируются колесным тягачом, благодаря чему украинцы могут оперативно перебрасывать их к линии фронта и обратно на безопасное расстояние.

Подкрепление на подходе

Однако у Украины заканчиваются ракеты ПВО, и совсем недавно, в феврале, посол в США Оксана Маркарова заявила агентству Bloomberg, что ситуация критическая.

“У нас заканчивается техника — особенно ракеты и средства ПВО. Они нужны были нам еще вчера”, — заявила Оксана Маркарова.

На данный момент Украина получила три батареи “Пэтриот” из США и Германии – две из них, вероятно, используются для защиты мирного населения в крупных городах, а третья, судя по всему, действует вдоль почти тысячекилометровой линии фронта.

Однако ВСУ скоро получат истребители F-16, в том числе из Дании. Ожидается, что с их помощью удастся оттеснить российские истребители от линии фронта.

По словам австралийского генерала в отставке Мика Райана, который анализирует ход украинского конфликта, задача F-16, по всей видимости, будет заключаться в том, чтобы не допустить дальнейших ракетных обстрелов и бомбардировок украинской территории.

“Ключевыми задачами этих самолетов, скорее всего, будут оттеснение российских бомбардировщиков, запускающих ракеты по украинским городам и инфраструктуре, а также перехват тактической авиации противника. Это включает в себя уничтожение или нанесение ущерба самолетам, сбрасывающим планирующие бомбы”, — заключил Мик Райан в своем блоге на сайте Substack.