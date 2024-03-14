Путин назвал создание ракет «Авангард» обнулением вложений США в систему ПРО

Путин: созданием ракет «Авангард» Россия обнулила вложения США в систему ПРО

Создание российского ракетного комплекса «Авангард» сделало бессмысленными все вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости».

Российский лидер пояснил, что данный вывод основан на сравнении итоговой стоимости разработки и внедрения «Авангарда» и американской системы ПРО, результат которого будет не в пользу последней.

«Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что они вкладывали в эту систему ПРО», — сказал Путин.

Опыт с созданием российского ракетного комплекса показал и то, как нужно действовать, добавил президент. Путин подчеркнул, что Россия должна быть способной самостоятельно себя защитить, чтобы с ней считались. В противном случае последствия могут быть катастрофическими для российской государственности, указал он.

Трансляция интервью состоится 13 марта в 10:00 по мск.

В декабре 2023 года Путин сообщил о постановке на боевое дежурство 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард», указав на существенное возрастание роли ядерной триады в текущих условиях. Российский лидер добавил, что за прошедший год уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ достиг 95%.

Как объяснил тогда «Известиям» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, РК «Авангард» с управляемым боевым блоком неуязвим для обнаружения радиолокационными станциями благодаря плазме, формирующейся вокруг его оболочки во время полета. Военный эксперт Константин Сивков добавил, что данная система обеспечивает прорыв в систему ПРО противника, потому что может маневрировать на траектории и движется с очень большой скоростью.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» поставлены на боевое дежурство.

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком. Гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до 33 тыс. км/ч, способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.