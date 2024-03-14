Премьер Франции пообещал поставить Украине в ближайшее время еще шесть гаубиц CAESAR

ЦАМТО, 13 марта. Франция в ближайшие месяцы поставит Украине дополнительные вооружения и боеприпасы, включая шесть гаубиц CAESAR.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

"В ближайшие месяц мы поставим Украине 150 беспилотников, 100 управляемых снарядов, шесть гаубиц CAESAR. Еще 12 других будут профинансированы Францией", – сказал Г.Атталь, выступая перед Нацсобранием Франции. Трансляция велась на официальном сайте госоргана. Он сообщил, что с начала конфликта на Украине Франция оказала Киеву военную помощь, включая поставки вооружений, на сумму 3,8 млрд. евро.

Как напоминает "РИА Новости", в начале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках дополнительных крылатых ракет Scalp Киеву. Министр обороны Себастьян Лекорню тогда же сообщил, что Франция нарастит поставки боеприпасов.

В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 млрд. евро военной помощи в 2024 году.