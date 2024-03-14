СМИ: уничтожение ЗРК Patriot стало тяжелой потерей для ВСУ

Украинские войска были вынуждены рассредоточить свои силы, пытаясь оборонять города, а потеря Patriot только усугубит эту ситуацию, полагает обозреватель журнала The National Interest Петер Сучиу

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Уничтожение Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в районе Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР) стало тяжелой потерей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил в опубликованной 12 марта авторской статье обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу.

"Россия заявила, что уничтожила на Украине дорогостоящий ЗРК Patriot, это стало тяжелой потерей для украинских войск", - отмечает он. По словам аналитика, этот ЗРК считается "одним из самых совершенных вооружений, переданных Киеву США". Сучиу добавил, что уничтожение комплекса "подчеркивает интенсивность нынешних боев и говорит о стратегических последствиях для ПВО Украины". Украинские войска были вынуждены рассредоточить свои силы, пытаясь оборонять города, войска и конвои, а потеря Patriot только усугубит эту ситуацию, отмечает он.

Силовые структуры России 9 марта сообщили ТАСС, что три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot могли быть уничтожены ударом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса в районе Покровска в ДНР. Уточнялось, что в ходе удара также были уничтожены западные специалисты, входившие в состав расчетов ЗРК в качестве наемников.