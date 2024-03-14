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ЦАМТО

Navantia передала ВМС Саудовской Аравии пятый корвет проекта Avante-2200

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Источник изображения: Фото: navantia.es

ЦАМТО, 13 марта. Испанская компания Navantia сообщила о состоявшейся на ВМБ им. короля Фейсала в Джидде церемонии передачи ВМС Саудовской Аравии корвета (C550) "Унайза" (Unayzah) проекта Avante-2200.

Мероприятие состоялось в присутствии начальника генерального штаба ВС Саудовской Аравии генерал-лейтенанта Файяда бин Хамеда аль-Рувайли и командующего ВМС Саудовской Аравии вице-адмирала Фахада бин Абдаллы Аль-Гофайли.

"Унайза" является пятым и последним из пяти заказанных ВМС Саудовской Аравии корветов класса Avante-2200. Корвет был спущен на воду на предприятии Navantia в Сан-Фернандо в декабре 2021 года. Для достройки и интеграции основных боевых систем корабль на специальном судне был доставлен в Саудовскую Аравию.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Строительство корветов осуществлялось на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) в Саудовской Аравии совместное предприятие SAMI Navantia. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии.

Большая часть работ по строительству кораблей выполнена в Испании. Резка стали для головного корвета, (828) "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года. Он был передан командованию ВМС Саудовской Аравии 31 марта 2022 года. Передача заказчику второго корвета серии, (830) "Эль-Диръия" (Al Diriyah), состоялась в июле 2022 года, третьего, (832) "Хаиль" (Hail), – в декабре 2022 года, четвертого, "Джизан" (Jazan), – в декабре 2023 года.

В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей выполнялась в Саудовской Аравии.

Согласно контракту, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м. Он оснащен двигателями MTU Friedrichshafen GmbH, развивает максимальную скорость 27 узлов, автономность – 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля входят 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы оснащены разработанной Navantia системой управления огнем DORNA, интегрированной системой управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированной системой внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированным мостиком MINERVA.

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Страны
Испания
Саудовская Аравия
Продукция
Avante 2200
Компании
Leonardo
Navantia
Rheinmetall
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