Разработчик модернизировал антидроновое ружьё «Аргус-Антидрон» с учётом опыта СВО

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Российские военные в зоне СВО начали получать на вооружение доработанные антидроновые ружья "Аргус-Антидрон". Как заявили разработчики, теперь ружье способно бороться и с FPV-дронами.

Российский разработчик модернизировал антидроновое ружье "Аргус-Антидрон" с учетом опыта применения комплекса в зоне спецоперации. Внешне ружье, похожее на гранатомет, не изменилось, были внесены изменения в "начинку". Обновленное ружье уже прошло все необходимые испытания и поставляется военным. Комплекс получил положительные отзывы от бойцов.

Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте

- приводит РИА Новости слова представителя компании "Кайсант".

Ранее представители этой же компании сообщили о модернизации мобильной станции радиоэлектронной борьбы "Антифурия", опять же с опытом применения в зоне СВО. После начала боевых действий оказалось, что многие разработки действуют не так, как нужно, поэтому были отправлены на доработку. Это касается не только средств РЭБ, а всего вооружения в целом. За два года СВО налажена обратная связь разработчика с войсками, поэтому все вооружение проходит обкатку в боевых действиях, чтобы оперативно внести в него необходимые изменения.