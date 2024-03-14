Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу

Путин: основной распил оборонной сферы США идет на содержание баз по всему миру

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Основной "распил" средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

В интервью с Путиным Дмитрий Киселев допустил, что в США "распиливают" оборонный бюджет в связи с тем, что на вооружение так и не было поставлено гиперзвуковое оружие, несмотря на рекордное финансирование.

"Я сейчас объясню в чём дело. Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в черную дыру всё уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идёт основной распил", - отметил глава государства, уточнив, что оборонный бюджет США составляет 860-870 миллиардов долларов, что "абсолютно несопоставимо с нашими расходами".

Президент добавил, что и при производстве в США средств поражения, вооружений также "тратятся такие деньги, которые трудно оценить".

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