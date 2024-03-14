Welt: лишь половина из 600 крылатых ракет Taurus готова к использованию

ЦАМТО, 13 марта. Лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении бундесвера, готова к использованию.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 12 марта издание Welt.

"Всего у вооруженных сил Германии имеется около 600 систем, точное количество является секретной информацией. Только половина из них в настоящее время считается готовой к использованию после технической модернизации в 2018 году. У другой половины срок действия сертификата годности к использованию истек", – пишет Welt.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.