Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики

Путин: оборонка разгоняет экономику РФ, но необходимо соблюдать баланс

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

"Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это в виду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил президент.

Глава государства заявил, что во времена СССР "никто не считал" расходов в оборонной сфере и "не гнался за эффективностью". Он напомнил, что во времена Советского союза оборонные расходы "составляли около 13% ВВП страны", в то время как в этом году в России они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Путин добавил, что по сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8%, но подобный рост не является критическим.

"Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу", - резюмировал глава государства.

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