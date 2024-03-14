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РИА Новости

Путин рассказал, как минимизировать потери России в СВО

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Боевая работа военнослужащих
Боевая работа военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Путин: для минимизации потерь в СВО нужно наращивать мощь средств поражения

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне СВО нужно увеличивать количество и мощь средств поражения, сейчас развитие в этой сфере идет семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

"Вопрос понятный, справедливый, но ответ тоже простой. Нужно увеличивать средства поражения - количество и мощь средств поражения. Повышать эффективность применяемых сил и средств. Авиация - и тактическая, и армейская, даже и стратегическая, имея в виду, конечно, в тех компонентах, которые приемлемы для вооруженных конфликтов подобного рода", - заявил Путин, говоря о том, как минимизировать потери РФ, чтобы при наступлении они были меньше, чем в обороне.

Речь идет и о наземных средствах поражения, в том числе "высокоточке", об артиллерии и бронетехнике, продолжил он. "У нас развитие идет, без всякого преувеличения, семимильными шагами", - заявил президент.

По его словам, сейчас развитие идет именно в этом направлении. "Да, так и происходит. В этом и ответ на ваш вопрос: чем мощнее и больше средств поражения, тем меньше потерь", - добавил Путин.

Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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