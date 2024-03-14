В США не смогли ответить, куда попадает оружие после отправки на Украину (The American Conservative, США)

ТАС: 25% вооружений, отправляемых США Киеву, не учитывается должным образом

Американские ответственные лица часто понятия не имеют, куда попадает сложное и секретное военное оборудование после отправки на Украину, пишет ТАС. В США признают: в условиях хаоса этого конфликта проведение полной и актуальной инвентаризации просто невозможно.

Джейсон Бирдсли (Jason Beardsley)

Проблемы учета в Европе вызывают вечный вопрос: что мы здесь делаем?

В прошлом месяце специальный генеральный инспектор операции "Атлантическая решимость" без особой огласки обнародовал свой первый квартальный отчет о надзоре за американской помощью для Украины.

Украина вступает в третий год вооруженного конфликта с Россией, и Соединенные Штаты присутствуют там на каждом этапе, поставляя оружие на миллиарды долларов, проводя боевую подготовку, оказывая гуманитарную помощь, предположительно осуществляя контроль за всем этим и так далее. На сегодня конгресс выделил на помощь Украине умопомрачительную сумму — 113,4 миллиарда долларов.

Сочувствуя Украине, ведущей борьбу с российской армией, мы, тем не менее, должны признать, что с нескончаемым потоком американской помощи, идущей на Украину, далеко не все так гладко. Между тем, возникают новые, усиливающиеся опасности для наших войск на Ближнем Востоке, нарастают угрозы в зоне Тихого океана. Однако вышедший недавно отчет вызывает немало вопросов о том, как распределяются и расходуются предназначенные для Украины средства.

Беглый взгляд на одностраничное предисловие показывает, что поставленное американское оружие "слабо обслуживается и не в полной мере работоспособно", что инвентаризация сложной и секретной боевой техники и вооружений "осуществляется непоследовательно", а что касается контрактов сухопутных войск с Польшей на обслуживание, то там налицо "слабый контроль за логистикой".

Если глубже окунуться в содержание самого отчета, то мы узнаем о "незаполненных грузовых манифестах" в процессе отправки вооружений и о слабой материально-технической поддержке, в результате чего "увеличивается риск потери и кражи" такого оружия.

Министерство обороны признает, что в его системе отслеживания есть упущения, и оно включает в нее далеко не всю технику и оружие перед отправкой на Украину, из-за чего система инвентаризации устаревает почти мгновенно. Ему удалось ликвидировать часть недостатков, однако Пентагон признается, что в условиях хаоса, характерного для этого конфликта, проведение полной и актуальной инвентаризации просто невозможно.

Далее, управление генерального инспектора заметило, что американские ответственные лица порой понятия не имеют, куда попадает самое сложное и секретное военное оборудование американского производства после отправки на Украину.

Европейское командование США излучает оптимизм, утверждая, что на Украине нет никаких доказательств несанкционированной передачи предметов военного назначения. Вместе с тем, оно отмечает, что более четверти этих предметов не проходят своевременную проверку. Командование заявляет, что хотя такая цифра вызывает тревогу, это все равно улучшение по сравнению с тем, что было раньше. Такое заявление вряд ли может успокоить с учетом того, что в феврале 2023 года целых 24% поставленного оружия и боевой техники не было надлежащим образом учтено и проинвентаризировано.

Отправлять современную технику в черную дыру, надеясь при этом на лучшее — это опасная игра.

Подготовка к применению и эксплуатации отправляемого на Украину высокотехнологичного оружия и военной техники проводится весьма ограниченно, и это вызывает сомнения в том, что украинские военные смогут применять их эффективно. При обучении применению поставленного оружия и техники американские военные оказываются в опасной близости к прямому контакту с российскими войсками. А это может привести к эскалации военных действий с вовлечением в них НАТО и даже к использованию ядерного оружия.

Попытки отследить движение предметов военного назначения подтверждают, насколько абсурдна наша уверенность в том, что мы в состоянии вести аккуратный и точный учет той военной помощи, которой пользуется страна-получатель в хаосе конфликта. Реальная обстановка на местах, когда ракеты "Стингер" можно обменять на виски, показывает, насколько нелеп и лицемерен оптимизм властей.

Между тем, сенат в прошлом месяце утвердил очередной пакет помощи, куда включено 60 миллиардов долларов для Украины. Конгресс продолжает швыряться нашими деньгами, помогая Киеву, а министерство обороны лишь пожимает плечами, когда от него требуют полного отчета.

Для тех из нас, кто бывал в зоне ведения боевых действий, этот отчет является суровым напоминанием о том, насколько далека вашингтонская элита от реалий вооруженного конфликта, насколько она несведуща в том, как на самом деле ведутся боевые действия, и какие задачи выполняются результативно. Вот характерная выдержка из отчета: "Антикоррупционные программы, нацеленные на реализацию институциональных реформ, — это не самые результативные миссии" из числа осуществляемых США на Украине или в любой другой стране.

Казалось бы, 23 года государственного строительства на Ближнем Востоке должны были научить законодателей как минимум этому. Мы вновь и вновь наблюдаем результаты крупных денежных вливаний в экономики тех стран, где помощь превращается в переносчика коррупционной заразы, хотя предназначена она как раз для борьбы с ней.

Военные знают, как часто такие усилия приводят к поражениям, когда нет четкой стратегии, когда разбазариваются средства налогоплательщиков и когда политики, которые ничем не рискуют, демонизируют любого, кто осмеливается приоткрыть занавес или хотя бы заглянуть за него.

Президент и члены конгресса прежде всего отвечают перед американским народом. Как минимум, они могут и должны потребовать полного отчета за каждый цент, за каждый патрон, ракету и пакет помощи, отправляемые за рубеж. Одновременно Вашингтон мог бы подумать о том, что полезно для Америки, что в ее лучших интересах, и только после этого начать размышлять, поддерживать ли требования президента Зеленского, Украины и Европы.

Американские войска обстреливают на Ближнем Востоке. В Тихом океане нарастает китайская угроза. В таких условиях передача Украине миллиардов долларов в качестве компромисса не должна быть высшим приоритетом Америки.

Джейсон Бирдсли (Jason Beardsley) — старший советник гуманитарной организации "Обеспокоенные ветераны за Америку" (Concerned Veterans for America). Он 22 года прослужил в сухопутных войсках и военно-морских силах США.