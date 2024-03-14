Войти
Военное обозрение

Бюджетный запрос ВМС США на 2025 год

113
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Итак, в 2025 году, флот должен получить от промышленности 6 кораблей, (если не будет форс - мажоров, но они, скорее всего будут), поскольку уже начались. По информации news.usni., поставка флоту ПЛАРБ "Колумбия", может быть перенесена на 2028 год. Задержка вызвана проблемами с носовой частью, которую строит верфь HII Newport News Shipbuilding в Вирджинии. Кормовая часть отправлена на General Dynamics Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут, в январе нынешнего года. А вот с носовой частью, пока не понятно.

Кроме того, есть проблемы с ПТЗА, которые изготавливает Northrop Grumman. Причины и сроки задержки не известны и никак не комментируются, ни фирмой изготовителем, ни флотским руководством. Смещение сроков, влечет за собой продление сроков эксплуатации ПЛАРБ типа "Огайо". Это, соответственно, ведет к увеличению расходов. Пять последних "Огайо" должны будут пройти полуторагодичный ремонт, который продлит их срок службы на три года. Не самое разумное расходование бюджетных средств. Где и как будут происходить эти ремонты, тоже пока не понятно, поскольку и заводы-изготовители и государственные центры

ремонта и обслуживания ПЛ загружены работой на годы вперед.

Пяти самым старым эсминцам типа "Арли Бёрк" тоже продлевают сроки эксплуатации.

Заказ очередного авианосца CVN-82 передвигается с 2028 финансового года, на 2030 год, что соответственно повлечет за собой продление сроков эксплуатации авианосцев типа "Нимиц". Однако "Нимиц" должен был списываться в 2023 году, ему продлили срок до нынешнего года. "Дуайт Эйзенхауэр" подлежал списанию в нынешнем году, ему продлили срок службы до 2026 года. Кому теперь будут продлевать сроки эксплуатации - вопрос интересный, поскольку графики ремонта и БС американских авианосцев и так не выдерживались. А последняя "демонстрация мускулов", когда в море одновременно находилось пять авианосцев, еще больше усугубила ситуацию.

Флот получит одну МАПЛ типа "Вирджиния", два эсминца типа "Арли Бьерк", фрегат "Констелейшн", УДК типа "Сан-Антонио" и один средний десантный корабль, по которому только начато строительством и никакой конкретики по нему нет. Причем заказ на изготовление БУГАС для фрегатов "Констелейшн" размещен во Франции. То ли промышленность США утратила компетенции производства этих систем, то ли их изготовление во Франции обойдется дешевле.

Интересен список кораблей, идущих на списание. Вообще, флот хотел списать 19 единиц, но конгресс каждый год тормозит этот процесс.

За последние несколько лет конгрессмены не разрешили адмиралам списать 35 кораблей и вспомогательных судов. Понемногу списывают, но процесс идет не так быстро, как хотелось бы флотским. Списание двух крейсеров УРО типа "Тикондерога" вполне понятно - возраст и техническое состояние. Адмиралы вообще хотят списать 5.

Но списать хотят и два "литоральника" - "Монтгомери" и "Джексон", возрастом 7 и 8 лет соответственно. Фактически новые корабли. Есть правда, слабая надежда, что их продадут и хоть как-то компенсируются расходы на их строительство.

Продолжается сокращение личного состава. На 2025 год, запланировано денежное содержание на 332 300 человек, военнослужащих и гражданского персонала. На 2024 год бюджетный запрос предполагал 347 000 человек. Хотя и предполагается увеличение денежного содержания для военнослужащих, в среднем на 4,5 % и для гражданских на 2%.

В целом, можно констатировать, что "просадка" ВМС США, как по корабельному составу (в 2025 году будет 287 активных боевых и вспомогательных единиц), так и по людям, не просто продолжается, но и усиливается. Ежегодно списывается кораблей больше, чем получают от заводов. А в ожидании ремонта или списания находится еще больше. Число желающих служить на флоте, так же стабильно сокращается. Учитывая усиливающуюся конкуренцию с Китаем, логика и ход мыслей людей в Вашингтоне не понятны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Колумбия
США
Франция
Продукция
Arleigh Burke
Компании
General Dynamics
HII
Northrop Grumman
Проекты
Nimitz
Ticonderoga
Авианосец
Похожие новости
04.04.2023
США уступили океаны России и Китаю
14.05.2015
Курс в будущее или на рифы?
11.11.2013
Российский флот уходит под воду
13.02.2013
В кораблестроении важно быть, а не казаться
22.02.2012
Военная перестроика Обамы
29.12.2008
Новинки в мире ВВТ в 2008 году. Наиболее интересные события в области разработки, производства и поставки вооружений, военной и специальной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км
  • 12.03 23:34
  • 1
ВС России в апреле испытают доработанный беспилотный броневик "Зубило"